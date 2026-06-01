Луис Енрике се превърна в един от най-великите треньори в историята на европейския футбол, след като воденият от него Пари Сен Жермен спечели втора поредна титла в Шампионска лига. Освен успешен футболист, днес той е смятан за един от най-силните тактици в света. Като футболист печели множество трофеи с Реал Мадрид и Барселона, става олимпийски шампион с Испания през 1992 г., а като треньор извежда както Барселона, така и Пари Сен Жермен до европейския връх.

Победите на терена му носят щастие и удовлетвореност, но личният му живот е белязан от дълбока трагедия – най-малката му дъщеря Сана умира през 2019 година, когато е едва 9-годишна. Това е една от най-тежките загуби, които един родител може да преживее.

Луис Енрике – голямата му любов се казва Елена

Зад успехите на Луис Енрике стои една любовна история, която продължава близо три десетилетия. Треньорът на Пари Сен Жермен и съпругата му Елена Кулел са заедно още от 90-те години, а връзката им остава далеч от светлините на прожекторите и до днес.

Двамата сключват брак през декември 1997 г. в емблематичната църква „Санта Мария дел Мар“ в Барселона. Сватбата се състои малко повече от година след като Луис Енрике напуска Реал Мадрид и преминава в Барселона.

Елена Кулел е сред най-дискретните половинки на футболни звезди. Тя произхожда от утвърдено каталунско семейство в района Байш Льобрегат. Учи в престижното френско училище Lycée Français Bon Soleil в Гава, прекарва известно време в САЩ, за да усъвършенства английския си език, а по-късно завършва икономика в Барселона.

Когато се запознава с Луис Енрике, Елена е на 25 години и работи като наземен служител на летище Ел Прат. Любовта между двамата се развива бързо и още през същата година те се женят пред близо 200 гости.

Семейството – най-важната ценност

За Луис Енрике семейството винаги е било най-голямото постижение в живота му. Докато гради кариерата си като треньор, Елена неизменно е до него. Тя го подкрепя още от първите му стъпки като треньор, както и по време на големите победи.

По-късно семейството се установява отново в Испания, а през 2014 г. Луис Енрике приема предложението да поеме Барселона. Самият той признава, че желанието да бъде по-близо до съпругата и децата си е изиграло важна роля в решението му.

„Оставих жена си и децата си в Барселона и за мен е много трудно да живея далеч от семейството си. Това натежа сериозно при решението ми“, споделя той тогава.

Семейството живее в Гава, край Барселона, в просторен дом с басейн и корт за падел. Докато Луис Енрике е запален по бягането и колоезденето, Елена обича да играе падел (спорт, който комбинира елементи от тенис, скуош и пинг-понг) и често го придружава в дългите му разходки.

Децата са най-голямата му победа в живота

Двамата имат три деца – Пачо, Сира и Сана.

През юни 2019 г. Луис Енрике изненадващо напуска поста си като селекционер на Испания заради „неотложни лични причини“. Два месеца по-късно футболният свят научи тежката истина – най-малката му дъщеря Сана е починала едва на 9-годишна възраст след петмесечна битка с остеосарком – рядка и агресивна форма на рак на костите.

Тогава Луис Енрике публикува емоционално послание: „Ще ни липсваш много, но ще те помним всеки ден от живота си с надеждата, че един ден отново ще се срещнем. Ти ще бъдеш звездата, която ще води нашето семейство.“

Години по-късно треньорът продължава да говори за дъщеря си с благодарност, а не с горчивина. В документален филм за живота си той споделя: „Дъщеря ми живя с нас девет прекрасни години. Имаме хиляди спомени. Смятам се за късметлия. Голям късметлия.“

След историческия триумф на Пари Сен Жермен в Шампионската лига Луис Енрике посвети победата на Сана, като заяви, че тя продължава да бъде до него „духовно“. В знак на уважение феновете на ПСЖ издигнаха огромен транспарант, изобразяващ треньора и дъщеря му заедно на терена.

Родителите пазят жив спомена за 9-годишната Сана

През ноември 2023 г. Луис Енрике и Елена създават фондация „Сана“, която подкрепя деца и младежи с тежки заболявания, както и техните семейства. Организацията носи името на дъщеря им и продължава да пази жива паметта за нея.