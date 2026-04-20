Наблюдавайки отстрани живота на знаменитостите, рядко може да прозрем трудностите и скритата болка - зад целия лукс и блясък, който те демонстрират. А истината е, че подобно на всеки един от нас, и те преминават през трудни моменти.

За футболната легенда Кристиано Роналдо и неговата партньорка Джорджина Родригес изминалата седмица бе много емоционална и противоречива. Те отпразнуваха четвъртия рожден ден на дъщеря си Бела - докато скърбяха за загубата на сина си, Ейнджъл.

Празникът на Бела бе отбелязан с тематично празненство. Успоредно с това семейството отдели специален момент, в който да си спомни за покойния си син. За двойка, която е на върха на световната популярност, те са намерили начини както лично, така и публично да почетат паметта на своето дете и значението на загубата за тяхното семейство.

Един пъстър и цветен рожден ден

Двойката отбеляза рождения ден на най-малката си дъщеря, Бела Есмералда, с пъстро и цветно празненство, изпълнено с тематична украса и трогателни жестове. Роналдо сподели емоционално послание в социалните мрежи, наричайки Бела своята „принцеса“ и изразявайки колко много любов и щастие е донесла тя в живота им през последните четири години.

„Татко те обича много!“, написа още той.

А към публикацията добави и хаштага #AngelyBella, изразявайки отношението си към загубата на своето дете.

Така, вплетен, по своеобразен начин в празника на Бела, беше и тихият спомен за нейния брат близнак Ейнджъл, който почина по време на раждането през 2022 г. Това е загуба, която семейството продължава да почита през цялата година - в емоционални моменти като семейни празници.

Двойката има пет деца: близнаците Ева Мария и Матео (8 г.), дъщеря Алана (8 г.), Бела (4 г.) и 15-годишния Кристиано-младши от предишна връзка.

През август 2025 г. Роналдо предложи брак на Джорджина след осем години съвместен живот, с годежен пръстен, оценяван на над 5 милиона долара. А наскоро те разкриха и мястото, където ще сключат брак - в старинна катедрала с над 5 века история, на родния остров на футболиста - о. Мадейра.