За повечето родители е нещо съвсем естествено детето им да ги разпознава веднага – колкото и малко да е то. За еднояйчните близначки Стефани Бъкман и Сами Новаковски обаче нещата стоят по значително по-различен начин. И често попадат в сложни, но и много забавни моменти.

В началото на годината, 33-годишните сестри, които водят почти напълно сходен начин на живот, публикуват любопитно видео в TikTok. Видеото перфектно онагледява една неочаквана трудност, която е резултат от това да изглеждаш абсолютно еднакво с някого – факта, че дори собствените им деца не могат да ги различат.

Клипчето, което стана изключително популярно в интернет, показва как Ноа, 4-годишният син на Бъкман, пита Новаковски: „Ти моята майка ли си?“.

И това съвсем не е единичен случай. Бъкман и Новаковски разказват пред People, че това се случва още от най-ранна, възраст на децата им.

„Наистина им е трудно да ни различават“, споделят те. „А още по-объркващо става, когато и двете сме облечени еднакво, което става често, тъй като сме медицински работници и носим еднакви екипи.“

Един особено забавен момент се случва, когато вторият син на Бъкман, Чарли, е на 9 месеца. Те си спомнят, че е бил в ръцете на майка си - но той не е вярвал в това и упорито е плачел, опитвайки се да стигне до другата близначка, леля си.

С времето тези моменти се превръщат в поредица от малки, незабравими сцени, които показват необичайната семейна динамика.

Объркванията не се ограничават само с децата. Приятели, пациенти и дори съпрузите на двете жени често са изпитвали недоумение. „Всички ни бъркат в даден момент“, признават те. „Най-забавно е когато съпрузите прегръщат грешната жена, мислейки, че това е тяхната. Това винаги предизвиква много смях.“

Въпреки хаотичните, понякога, ситуации, общият им живот носи и уникална близост - особено в отглеждането на децата. Вместо две отделни домакинства, семействата им се преплитат по естествен начин.

„Децата ни се възприемат повече като братя и сестри, отколкото като братовчеди.Това се отразява и на начина им на възпитание. И всички се усещаме като едно голямо семейство.“

Любопитен е и един от най-важните моменти в живота на Стефани и Сами - който още веднъж подчертава тяхната уникална връзка. Съвместно пътуване ги среща, едновременно, с хората, за които по-късно ще се омъжат.

„Докато бяхме в колежа, заминахме на медицинска мисия в Еквадор. Там се запознахме с бъдещите си съпрузи - Джонатан Бъкман и Джейк Новаковски, при това в един и същи ден.“

Още по-удивителното е, че преди този момент никой не е познавал никого.

