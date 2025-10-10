Джули Макфадън е медицинска сестра от Лос Анджелис, Калифорния, която работи в хоспис. И привидно изглежда, че всичко в живота ѝ е наред. Но, оказва се, това съвсем не е така – защото Джули е високофункционален алкохолик.

Младата жена осъзнава, че има проблем с пиенето и решава да сложи край на вредния навик. Но когато изключва алкохола от ежедневието си, животът ѝ става изключително труден. Тогава именно тя осъзнава, че е високофункционален алкохолик.

Това не е официална медицинска диагноза, а термин, използван за да опише човек, който зависи от алкохола, но все още може да функционира в обществото. Той може да се справи с натоварени професии, да се обучава и да бъде добър родител, сочат изследвания.

Такъв човек, както и неговите близки, често не осъзнава, че има проблем. А експерти предупреждават, че това явление става все по-масово, пише Daily Mail.

Във видео, гледано повече от 1,7 милиона пъти, Макфадън казва:

„Винаги съм знаела, че имам 'нещо' с алкохола, но понеже се справях добре в ежедневието не осъзнавах колко сериозно е всичко“, разказва тя. „Разбрах го чак когато отказах пиенето. Защото тогава всичко тръгна „надолу“. Беше ми по-трудно да излизам навън и да правя най-обикновени неща, дори да се виждам с приятели.“

И допълва, че че едва след като е започнала да говори с хората за трудностите си, осъзнала, че е алкохоличка. „Това дори не беше близка приятелка, а просто позната, която ми каза: Ти звучиш като човек, който има проблеми с алкохола!“

Тогава въпросната позната разказва на Джули, че познава отблизо този проблем – тъй като майка ѝ е алкохоличка, която посещава специализирана програма, вече 30 години след като е спряла да пие.

И съветва Макфадън да потърси помощ. Тя се също се включва в програма – и тогава започва истинското ѝ изтрезняване.

Вредите от алкохола

Водещи експерти от десетилетия говорят за вредите, които нанася честата употреба на алкохол. Единодушни, че води до трайно увреждане на черния дроб, причинява различни видове рак и повишава кръвното налягане.

Световната здравна организация изчислява, че алкохолът убива около три милиона души по света всяка година.

Препоръките са да не се консумират повече от 14 „единици“ алкохол седмично – което се равнява на около шест чаши вино или шест големи бири.

Във видеото вижте личната история на една българска майка, която пребори алкохолизма:



