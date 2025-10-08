Всяка година, над 4000 жени чуват тежката диагноза рак на гърлята в България. Доктор Ваня Митова е онкохирург и споделя своите рецепти за жени, които преминават през заболяването, в "Преди обед".

Защо и как ролята на храната е важна в борбата с рака?

"За съжаление всяка година се диагностицират жени с рак на гърдата в България. След терапиите, които преминават, те трябва да се върнат към нормалния си начин на живота. Ние се стремим точно към това - да ги изликуваме, така че те да продължат да живеят нормално. Всяка жена, която преминава през терапия или през операция, аз като хирург, се сблъскам с нея и често въпрос - аз сега какво трябва да ям? Често жените попадат в крайности. Едни казват, ние спираме да ядеме всякакви захари, защото те хранят тумура, той почва да се разпространя из цялото ни тяло. Нещо, което е категорично доказано в нашите проучвания, че е грешно. Всъщност балансът между храните има особено голямо значение и това хранене е определящо за това те как ще се чувстват, как ще живеят, как ще изглеждат дори."

Сила в чиния - рецепта с черна леща

Една голяма част от жените с рак на градата преминават след това, в продължение на минимум 5 години, на хормонално лечение, което е поддържащо и тогава един от страничните ефекти е това, че те се оказват с повече килограми. Д-р Ваня Митова приготвя нещо не толкова традиционно - салата с черна леща.

Необходими продукти:

черна леща, която е предварително накисната и измита

печени чушки - червени и зелени

морков

рукула

дресинг с портокал и чесън

Кои храни са подходящи за болни от рак?

"Абсолютно всякаква храна е подходяща да бъде включена в менюта на онкоболните, защото на практика това им дава възможност за добавяне на различни макро и микро елементи, на витамини и всичко, което е необходимо. Така че веганството и всякакви залитания - няма да яма вече месо, не са подходящи за тези пациенти. Добавяме повечето полезни неща през храната, т.е. хранителните добавки не винаги а това, което е най-доброто за пациентите и всъщност те трябва да се употребяват най-често след като видим, че тези пациенти имат нужда от такива хранителни добавки."

Защо в чиниите трябва да има продукти с различни цветове?

Колкото по-цветна е храната в чинията, толкова тя е по-богата на хранителни макро и микро елементи. Затова е добре да се стремим в чинията да имат цвят.

Кулинарна академия за жени, болни от рак

На 11-ти октомври (събота) предстои безплатна кулинарна академия, хибридно събитие - на място и онлайн. В нея ще бъде включена информация от клиничен иммунолог за хранителните добавки, кога е необходимо да се приемат такива и т.н. Важна част от кулинарната академия ще бъде шеф-нутриционистът Мила Милър, която ще готви на живо за пациентките, а след това ще готвят и заедно с тях.

Повече за приложението BreastHelp. - за мамологично и гинекологично здраве; храната и хранителните режими и още - гледайте във видеото.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK