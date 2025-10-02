Октомври е Световния месец за борба с рака на гърдата - най-често срещаното раково заболяване сред жените в Европа. Всяка година в този период се напомня, че 40% от случаите на болестта могат да бъдат предотвратени, ако бъдат открити и лекувани навреме. Затова от изключителна важност е редовният преглед - превенцията е грижа, а грижата спасява животи.

Особено препоръчително е прегледите да се извършват регулярно при жените над 40 години. Но трябва да се има предвид и, че все по-чести са случаите на млади жени, засегнати от болестта.

Пример за това е Сара Уелдън от Великобритания, чиито симптоми на рак на гърдата са били пренебрегнати, защото е била „твърде млада“. Тя разказва как здравните специалисти многократно са отказвали преглед, защото е била „само на 33 години“.

По това време тя живее и работи във Франция за период от пет години, когато открива бучка и червено петно ​​на гърдата си. Притесненията ѝ са обаче били незабавно отхвърлени и е отпратена вкъщи с крем за екзема.

В крайна сметка успява да убеди друг лекар да я насочи за мамография. Но когато пристига за прегледа, рентгенологът просто казал: „Няма да го направя, защото сте твърде млада“.

В крайна сметка Сара е диагностицирана с рак на гърдата на 34-ия си рожден ден. Следват месеци химиотерапия, операция и лъчетерапия.

Въпреки тежкото лечение, Сара споделя, че най-труден за нея е бил моментът, в който се е опитвала да намери специалист, който да я изслуша, разбере и в крайна сметка прегледа.

Днес, на 35 години, Сара Уелдън е на превантивни лекарства и хормонална терапия. Върнала се е във Великобритания, в родния си град в Дорчестър. Започва да членува в Purbeck Workshop - група за подкрепа на онкоболни, предлагаща занаятчийски дейности.

Чрез работилницата г-жа Уелдън разбира за ежегодното модно ревю Charity Angels, което набира средства за благотворителна организация Against Breast Cancer, подкрепяща изследвания на вторичен рак на гърдата.

Така, на 16 октомври, месецът на осведомеността за рака на гърдата, Сара и още 14 жени, всяка с личен опит с болестта, ще бъдат модели на шест независими бутика. Всички събрани средства ще бъдат предадени на организацията, пише BBC.

Чрез видеото да си припомним колко важно е самопреглеждането за всяка жена:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK