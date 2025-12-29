Броени дни ни делят от празничната нощ, в която ще изпратим 2025 г. и ще прекрачим в новата 2026 г. Ако все още нямате планове или искате да усетите магията на празника под открито небе, различни населени места в България са готови да допринесат с празнично настроение в новогодишната нощ.

От рок легенди и поп звезди до световни величия на родната сцена – ето къде ще бъде най-вълнуващо в новогодишната нощ.

София: Рок и поп легенди на площад „Княз Александър I“

Столицата, традиционно, ще събере хиляди на централния си площад. Празничният концерт започва в 21:30 ч. и обещава разнообразие за всеки вкус. На сцената ще излязат легендарните „Сигнал“, а заедно с тях за доброто настроение ще се погрижат Mary Boys Band, Ирина Флорин, Николай Славеев, Pressie и рапърът Dim4ou. Водещи ще бъдат популярни телевизионни лица, които ще поддържат атмосферата до първите минути на 2026 г.

Снимка: iStock

Пловдив: „ROOTS & BEATS“ – мост между традицията и бъдещето

Древният град подготвя нестандартен и динамичен спектакъл на площад „Стефан Стамболов“. Под мотото „ROOTS & BEATS“, Пловдив ще събере на една сцена съвременен бийт и фолклорни корени. Водещ на шоуто ще бъде Део, а програмата е истинско музикално пътешествие:

Tioneb (Франция): Световният шампион по луупстейшън ще демонстрира как се прави музика на живо само с глас.

Световният шампион по луупстейшън ще демонстрира как се прави музика на живо само с глас. Artful Dodger (Великобритания): Легендите на UK Garage, познати с хита „Re Rewind“, ще донесат клубната енергия на Саутхемптън.

Легендите на UK Garage, познати с хита „Re Rewind“, ще донесат клубната енергия на Саутхемптън. Ансамбъл „Тракия“: Номинираните за „Грами“ пловдивчани ще поведат голямото хоро веднага след празничната заря в полунощ.

Номинираните за „Грами“ пловдивчани ще поведат голямото хоро веднага след празничната заря в полунощ. Ерсин Мустафов: Фронтменът на JEREMY? ще представи новия си проект, смесващ инди-рок с джаз и етно мотиви. Партито ще продължи до 02:00 ч. с DJ сет на Део, а огромни LED екрани ще осигурят перфектна видимост за всички присъстващи.

Варна: Световната звезда Ishtar на площад „Независимост“

Морската столица вдига летвата изключително високо тази година. Голямата звезда на вечерта ще бъде световноизвестната Ishtar Alabina. Концертът започва в 22:00 ч. и ще продължи до около 02:00 ч. на 1 януари. За улеснение на всички празнуващи, Община Варна осигурява и безплатен градски транспорт от 22:00 ч. на 31 декември до 3:00 ч. на 1 януари.

Бургас: Криско и традиционно хоро на площад „Тройката“

В Бургас купонът ще бъде подвластен на рапъра Криско и талантливия певец Вениамин. Програмата, под режисурата на Пламен Каров, започва в 22:30 ч. с водещ Теодор Каракачанов. Точно в полунощ ПФА „Странджа“ ще поведе традиционното българско хоро, а след това зад пулта ще застане DJ Стефан Аврамов. Общината е подготвила и жестове за гражданите – безплатна баница с късмети, топло вино и ледена пързалка.

Русе: Владимир Михайлов и театрален дух на площад „Свобода“

В Русе празникът пред сградата на Общината започва в 23:00 ч. Специален гост е актьорът и музикант Владимир Михайлов, който ще излезе на сцената с група REWIND!. За доброто настроение ще се погрижат и четирима добре познати русенски артисти от Кукления театър.

Снимка: iStock

Стара Загора: Народно веселие с оркестър „Пловдив“

Стара Загора ще посрещне Новата година с фокус върху традициите. Празничният концерт започва в 23:30 ч. на площада пред Общината. За доброто настроение и неуморните танци ще се погрижат музикантите от оркестър „Пловдив“ и танцова формация „Антик“.

Добрич: Световни хитове с East 17 и добруджански фолклор

Добрич се подготвя за мащабно посрещане на 2026 г. на сцената пред НЧ „Йордан Йовков-1870 г.“. Началото на концерта е в 22:30 ч., а голямата изненада за жителите и гостите на града е участието на британската поп легенда East 17. В програмата ще се включат още изпълнителят Роби и оркестър „Добруджански авлиги“. Проектът „Добруджа – културен компас“, по който се реализира събитието, обещава вечер, изпълнена с енергия и празничен дух.

Разград: Trio VIVA и магията на фолклора

На откритата сцена в Разград празникът започва в 23:00 ч. Програмата съчетава модерното звучене на талантливите дами от Trio VIVA с магията на българските традиции, представени от местна фолклорна формация. Кметът Добрин Добрев кани всички жители да споделят заедно духа на взаимна подкрепа и топлина под празничната украса на града.

Шумен: Преслава Пейчева и оркестър „Славяни“

Пред административната сграда на Община Шумен новогодишната нощ ще премине под звуците на гласовитата Преслава Пейчева и оркестър „Славяни“. От местната администрация са се погрижили за празничната почерпка с баница и вино за всички, избрали да посрещнат 2026 г. на площада. Движението по бул. „Славянски“ ще бъде ограничено, за да се осигури безопасността на празнуващите.

