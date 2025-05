Всеки е запознат с вредата от алкохола. И все пак, за всички онези, които си позволяват понякога да се насладят на освежаващ коктейл или чаша вино, добре е да са наясно, че все пак има и някои по-„здравословни“ питиета.

Или такива, които са „по-малкото зло“ - тъй като са нискокалорични и с по-малко съдържание на захар. А това са ключовите характеристики на всяка напитка.

Според диетолозите, съществуват и редица здравословни начини, чрез които може да включим алкохола към диетата си. Например, успоредното пиене на вода може да помогне за компенсиране на дехидратиращите му ефекти. От значение е и да ограничаване приема до не повече от една напитка на ден за жените и две за мъжете.

Мащабно проучване от 2023 г. обаче предполага, че никое количество алкохол не е напълно безопасно. Следователно, умереността и внимателният подбор са ключови за неговата консумация.

И все пак, от Eat This, Not That успяват да подберат петте вида алкохолни напитки, които с една идея по-„здравословни“.

Лека бира

Някои може и да я сравняват с вода, но факт е, че тази напитка е една от най-полезните от съдържащите алкохол. Без добавена захар и само с 6 грама въглехидрати и 103 калории за 330 мл, тя може да задоволи желанието, без да ни навреди. Единственото условие е да не прекаляваме с количеството.

Червено вино

Червеното вино е богато на антиоксиданти – което го прави по-здравословен вариант от другите вина и алкохолни видове. Освен това, обикновено не съдържа добавена захар – така че една чаша от 140 мл има едва около 100 калории. И ако се задоволим само с една чаша, ще имаме един наистина здравословен избор.

По-леката разновидност на „Маргарита“ (Ranch Water)

Класическата рецепта за коктейла Ranch Water включва 45 грама текила, 30 грама сок от лайм и газирана вода. По вкус се приближава до добре познатата „Маргарита“, но без добавена захар. Един стандартен коктейл съдържа 0 г въглехидрати, а алкохолният процент е около 9.

Водка сода

Тази проста напитка се приготвя само с водка и газирана вода, заради което има по-малко от 75 калории за една стандартна чаша. За по-интензивен вкус към нея може да се добави лимон или лайм.

Текила с лед

Макар и да няма подчертано хидратиращи свойства, тази напитка е с ниско съдържание на калории и въглехидрати и няма добавена захар. А и директната консумация на алкохол може да доведе до по-бавно пиене с течение на времето, което евентуално ще ни предпази от допълнителни напитки и ненужно прекаляване.

