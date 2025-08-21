Месенето на тесто за пица не е най-приятното занимание за много домакини. Със сигурност ароматна, хрупкава и вкусна пица може да се направи и без да използвате тесто. Предлагаме ви няколко алтернативни и хитри начина да го направите, като спестите време и усилия.

Пица с лаваш или тортиля

Вместо блат може да използвате варианти на тънки блатове като лаваш или тортиля. Те се продават в магазините и са готови за консумация, без да се нуждаят от допълнителна термична обработка. Това, което трябва да направите, е да сложите блата в подходяща тава, да намажете в доматен сос, да сложите любимите съставки за пица – моцарела, колбас, зеленчуци и да запечете до златисто във фурната на високи градуси.

Пица с филии хляб

Най-удобно и без да изхвърляте изрязани парчета хляб, ще се получи, ако изберете правоъгълна или квадратна тава. В нея наредете хляб тип тост, който е с квадратна форма и ще запълни и ъглите. Отново намажете с доматен сос и сложете любимите съставки на вашето семейство. Изпечете в предварително загрята фурна на високи градуси до получаване на приятен загар.

Блат от карфиол

Почистете 1 глава карфиол, поставете я в кухненски робот, за да се смели и да се получат средно големи „трохи“. Поръсете със сол и оставете да се отцеди водата за 10-15 мин. Добавете 2 яйца и 1-2 шепи настърган пармезан, разстелете върху хартия за печене и изпечете в предварително загрята фурна за 20 минути. Извадете блата, намажете го с доматен сос и наредете колбас, моцарела, кашкавал, зеленчуци, маслини и каквото харесвате. Изпечете отново до златисто.

Блат от тиквички

Настържете 2 средно големи тиквички, посолете и оставете да се отцеди излишната течност. След това добавете 2 яйца, копър и 2-3 супени лъжици брашно. Разпределете върху хартия за печене и сложете в предварително загрята на 180-190 градуса фурна за 30 минути. Когато блатът е изпечен, може да повторите процедурите по редене на останалите съставки за пица, които вече описахме по-горе. Отново изпичате до готовност.

Пица върху картофи

Обелете и нарежете картофи на тънки шайби от 3-4 мм. За да сте сигурни, че няма да са сурови, може да бланширате за кратко в гореща, подсолена вода. След това наредете в тава върху хартия за печене и малко мазнина. Допълнително може да запечете или това да е основният начин за приготвянето до готовност на картофите (без да бланширате). Следват доматен сос и другите компоненти на пицата, която харесвате у дома. Изпечете отново до приятен загар и хрупкавост.

