23 август 2025 г. задава тон на силен фокус върху практичността, самоорганизацията и стремежа към дългосрочен успех. Това е идеалният момент да поставите основите на нови, добре обмислени начинания, които да ви изведат към реализация и личностно израстване.

Хороскопът на Алена за 23 август. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Разрешете семейни проблеми и недоразумения с интимния си партньор. Вечерта се отдайте на приятни романтични мигове. Без притеснение се отдайте на сексуални удоволствия, които са желани от двама ви, защото ще ви избавят от напрежението.

ТЕЛЕЦ

Следобед ви очаква незабравима романтична среща. Несемейните жени ще осъществят ново запознанство, което може да се окаже търсената любов. Сексуалните ви контакти трябва да са добре преценени, за да си спестите заболяванията на половата система и инфекциите.

БЛИЗНАЦИ

Вечерта очаквайте романтична среща. В личният ви живот ще възникнат усложнения, заради интриги, свързани с изневяра, които са ви развалили настроението. За пореден път трябва да се откажете от секса, защото няма да срещнете взаимност у партньорите си.

РАК

Ще се наложи да разрешавате лични и семейни проблеми, защото сте прибързани и не преценявате думите си. Ревността ви заслепява. Сексът няма да ви достави удоволствие, защото непрекъснато ще търсите в партньора си нещо по-различно, което да подклажда съмненията ви, че ви изневерява.

ЛЪВ

Заради ваши грешки в поведението и залитания в извънбрачни връзки се очертават сериозни проблеми и недоразумения в семейството. Сексуалните ви отношения са съсипани, заради обидата, която сте нанесли на любимия си, усъмнявайки се в неговата почтеност.

ДЕВА

Отношенията с близките ви са хармонични и искрени, но на моменти изпитвате съмнение. Колкото повече внимание им дарявате, толкова по-обичани ще бъдете. Не пропускайте да си доставите незабравими романтични и сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

От вас зависи да създадете хармония в личния си живот. Направете първата крачка. Сексът е от огромно значение за добрата ви форма. Събудете желание у интимния си партньор и не пропускайте сексуалните удоволствия.

СКОРПИОН

Бъдете търпеливи с партньора си, защото сте напрегнати и е възможен разрив в отношенията, който трудно ще избегнете. Не мислете, че ако сте засегнали любимия си с типичното си рязко поведение, ще успеете да изгладите недоразуменията в леглото.

СТРЕЛЕЦ

Вечерта очаквайте романтично приключение. Несемейните жени ще срещнат нови приятели, които ще обогатят живота им. Сред тях е и мечтаната половинка. Ако за първи път излизате с новите си партньори не бързайте да се отдавате на сексуални удоволствия.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Самотните жени имат шанса да срещнат подходящ партньор, но трябва внимателно да преценяват новите си познати, за да не сгрешат в избора си. Семейните жени да се отдадат на чувствата си и да изживеят незабравими интимни мигове с любимите си хора.

ВОДОЛЕЙ

След напрежението през деня, ако сте били на работното си място, вечерта и се отдайте на интимни преживявания. Не са изключени прояви на ревност от страна на вашия партньор, особено ако добронамерени роднини са му подхвърлили някоя клюка за вас.

РИБИ

Личните отношения са проблемни, заради изневяра от ваша страна. Изяснете се с интимната си половинка. Откажете се от намеренията си за интимни мигове и сексуални удоволствия, ако сте наранили любимия. Вечерта си дайте почивка и излезте сред природата.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK