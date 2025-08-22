Отчасти поради нашите предубеждения, оптичните илюзии продължават да ни мамят. Това важи, разбира се, и за света на модата, където това се свързва с известното противопоставяне между вертикалните и хоризонталните райета (ивици).

Макар ивиците никога да не излизат от мода, те никога не са толкова актуални, колкото в края на дългия зимен сезон, когато на разсъмване на един дългоочакван слънчев ден изкушението да се облечем като френски моряк от 19 век става неустоимо.

Ивиците не само направиха своето голямо завръщане миналата пролет, но и предизвикаха сензация в света на висшата мода.

„На модните ревюта през пролетта на 2025 г. видяхме райета при Prada, Proenza Schouler, Louis Vuitton, Chanel, Dior, практически във всички колекции, представени на подиума“, пише журналистката Джаклин Александра Коен в американското модно списание Harper's Bazaar.

И не какви да са ивици: дизайнерите заложиха на смелостта, яркостта и щипка лудост. Те дори насложиха ивици върху други ивици.

Тази тенденция е в пряк контраст с общоприетото мнение, че е по-добре да се избягват ивиците, особено хоризонталните, които, като огледало на лунапарк, правят фигурата да изглежда по-широка, отколкото е в действителност. Ако всички знаят, че хоризонталните ивици не са благоприятни за фигурата, защо тогава са навсякъде?

Не е, че сме се отказали от културната си мания за слабост.

Може би това се дължи, поне отчасти, на факта, че заклетите почитатели на стройната фигура имат погрешна представа за ивиците. Вярно е, че те променят възприятието ни за размера на предметите и телата.

Но ефектът е в обратната посока: хоризонталните ивици правят нещата да изглеждат по-тънки. Вертикалните ивици са тези, които уголемяват.

Това се обяснява с две оптически илюзии. Първата е илюзията на Хелмхолц, която се състои от два квадрата, всеки от които има по седем линии.

В единия квадрат линиите са подредени една върху друга (т.е. седем хоризонтални линии), а в другия са подредени една под друга (седем вертикални линии). Квадратите са с абсолютно еднакви размери, но този с хоризонталните линии изглежда по-тесен и по-висок от другия.

Този феномен вероятно се дължи на друга илюзия, наречена илюзия на Опел-Кундт, която показва, че по-пълното пространство изглежда по-голямо от същото празно пространство.

Помислете как една стая, пълна с мебели, изглежда по-голяма от една празна стая. Когато квадратът е запълнен от горе до долу, той изглежда по-голям в този смисъл, т.е. по-висок и по-тесен.

Сякаш мозъкът ви казва: „Уау, това пространство може да побере всички тези линии, подредени една върху друга, това е супер голямо!“

Когато същото пространство е запълнено от едната страна до другата, изглежда по-широко, отколкото високо.

Малка група учени са се опитали да разберат дали тези илюзии важат и за дрехите с райета. През 2007 г. японски изследователи предположиха, че илюзията на Хелмхолц може да се отнася само за двуизмерни (2D) силуети. Те изказаха хипотезата, че вертикалните линии върху триизмерен (3D) обект създават усещане за дълбочина, което има отслабващ ефект и може да надделее над илюзията на Хелмхолц.

Но през 2011 г., в рамките на проучване, публикувано в списанието i-Perception, двама британски психолози от университета в Йорк помолиха участниците да погледнат манекени, облечени в двата стила на райета, и да посочат кой им изглежда по-широк.

Манекените с вертикални ивици са спечелили. За да изглежда манекенът с хоризонтални ивици идентичен с другия, той трябваше да бъде с 10,7% по-широк. „Няма доказателства, които да подкрепят широко разпространеното мнение, че хоризонталните ивици уголемяват човешката фигура. Всички доказателства тук сочат обратното“, заключават учените.

Съществуват обаче някои резерви, пише още БГНЕС. На първо място, ефектът може да варира. Друго японско проучване от 2013 г. показва, че илюзията на Хелмхолц е по-силна при тънки хора и че когато те напълняват, тя може да бъде напълно неутрализирана (или дори да се обърне).

Освен това е интересно да се отбележи, че една погрешна представа може да подхрани погрешно възприятие.

Проучване от 2015 г., проведено от американската изследователка Джесика Риджуей, разкрива, че 77% от участниците смятат, че хората с хоризонтални ивици изглеждат по-широки от тези с вертикални, което е обратното на предишните резултати. Някои от тях бяха попитани за мнението си по въпроса и мнозинството обясни, че са били научени, че ивиците не са ласкателни.

„Винаги ми са казвали, че вертикалните ивици изтъняват, за разлика от хоризонталните“, обяснява една от участничките.

Може би, развива авторката на проучването, че предразсъдъците на тези хора са повлияли на начина, по който възприемат ивиците.

Действително, проучванията показват, че нашите убеждения буквално променят начина, по който виждаме света.

Разбира се, всеки трябва да носи това, което му харесва. Но ако избягвате хоризонталните ивици като чума, наистина можете да преразгледате преценката си...

