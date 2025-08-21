Един неочакван и много семпъл аксесоар се завръща на модната сцена тази есен, за да внесе неподправен ретро шик и елегантност във визията на най-смелите дами – копринените шалове. Те са новото/старо украшение за коса, което се носи от жените от незапомнени времена. Трендът е известен като „nonnacore” и е вдъхновен от италианските баби (nonna означава „баба“ на италиански). Световни икони като Одри Хепбърн, София Лорен, Риана, Бионсе, Сабрина Карпентър и Аня Тейлър-Джой са го превърнали в символ на шик и елегантност.
Защо трябва да имате поне един шал в гардероба си
Независимо дали е дизайнерски или находка от магазин за секънд хенд мода, шалът е универсален начин да изразите своя стил. Той е достъпен и в повечето случаи евтин аксесоар, който може за секунди да промени всяка визия. Може да го носите на врата, като топ, колан, завързан на дамската чанта, а както е модерно сега – като аксесоар за глава.
Как да го носите
Шалът трябва да е във формата на квадрат. Сгънете го на две, за да се образува триъгълник. Завържете го стегнато върху косата. Единият по-модерен облик, който може да постигнете е, като го завържете отзад. За по-ретро визия направете възел отпред – така, както са го носили нашите баби като забрадка.
По този начин модни икони като Одри Хепбърн и София Лорен са постигали незабравими визии. Дори по време на сватбата си през 1959 г. с втория си съпруг Одри е заложила на точно този аксесоар, носен точно по този начин.
Лорен пък не се притеснява да го носи по улиците и докато снима филми, съчетан с класически шлифер и високи ботуши.
За по-загадъчно излъчване – сложете шала, кръстосайте го отпред и завържете отзад на врата, както го е носила Клаудия Кардинале във филма „Бледите звезди на Голямата мечка“ от 1965 г.
Съвременните модни икони
Съвременните дами, на които всички подражават, също се престрашиха да носят копринен шал, завързан отпред. Риана заложи на цветен и впечатляваш аксесоар, който със сигурност привлече допълнително внимание.
Бионсе избра да защити косата си от слънцето по време на лятната си почивка. В същото време изглеждаше елегантна, а всеки детайл от визията й беше прецизно подбран.
Актрисата Аня-Тейлър Джой и певицата Сабрина Карпентър също са сред жените със стил, които върнаха шала за глава като важен елемент от аутфита.
Вижте всички снимки в галерията ни горе>>>
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK