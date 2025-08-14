Риана отново блести с модните си избори. Бременната певица е добре позната на публиката с необикновения си стил и изключителните си дизайнерски находки. Съвсем наскоро тя доказа, че дори обикновените разходки из града заслужават диаманти.

На 13 август в Бевърли Хилс бременната суперзвезда беше забелязана с розов къс суитшърт от нейната собствена марка за бельо Savage X Fenty, комбинирано със спираща дъха колекция бижута.

Сред тях бе колие от рубини и диаманти Marie Lichtenberg на стойност 40 200 долара. Риана добави и висулка Renato Cipullo „R“ ($7 950), символизираща член на семейството - партньора ѝ A$AP Rocky, двамата ѝ синове RZA и Riot, или третото дете, което очакват, чието име също ще започва с буквата „R“.

На китката си певицата носеше часовник Audemars Piguet Royal Oak в розово злато с розов циферблат на стойност 100 000 долара, съчетавайки го с дънки с ниска талия, слънчеви очила Ray-Ban ($900), дело на партньора ѝ A$AP Rocky, и Timberland ботуши за 170 долара.

37-годишната звезда продължава да демонстрира впечатляващи модни визии и по време на третата си бременност, съчетавайки достъпни елементи от своята линия Savage X Fenty с луксозни дизайнерски дрехи. Суитшърът от снимките е на стойност само от 75 долара.

През лятото тя носеше и рокля Saint Laurent с кецове или голям костюм Erl върху мрежест сутиен от собствената си марка, към които беше добавила разхлабена панделка с точки.

Модата е семейна страст - A$AP Rocky има колаборация с бранда за очила Ray-Ban и собствена модна линия. Риана дори заведе сина си Riot на ревюто му по време на Парижката седмица на модата, седейки на първия ред с двегодишното дете.

По време на престоя си в Париж двойката се наслади на среща без децата на дебюта на Jonathan Anderson за Dior Homme и осигури на Riot и RZA миниатюрни версии на висшата мода от подиума, които носиха на премиерата на „Смърфовете“ в Лос Анджелис през юли.

