Най-популярната наденица не е нито от Германия, нито от Чехия, нито е българска. Според хранителната платформа "Taste Atlas" това е колбас от Южна Африка.

Boerewors - най-известната наденица в света

"Boer" означава "фермер", "Wors" означава "наденица", както обясняват експертите от "Taste Atlas". "Фермерският колбас", който обикновено се оформя на спирала, трябва да съдържа поне 90% месо. То може да е говеждо, агнешко или свинско месо, или комбинация. Карантията или механично обработеното месо са забранени в него.



Важно е също съдържанието на мазнини да не надвишава 30%. Вкусът на наденица първенец зависи и от подправките в него, които са:

бахар

черен пипер

индийско орехче

Пече се на скара и се сервира с "пап" - каша от царевично брашно и "су" - сос.



На 3 май 2014 г. е поставен световен рекорд на Гинес за най-дългите Фермерски колбаси (буревори) в света. Наденицата е с дължина 1557,15 м. Раздадена е безплатно в домове за възрастни хора и сиропиталища.

2-ро и 3-то място в класацията

Испанското чоризо заема второ място в класацията. Много други страни също имат свои собствени варианти на този популярен специалитет от колбаси – включително Мексико, Пуерто Рико, Еквадор, Панама, Аржентина, Боливия, Перу, Колумбия, Уругвай и други. Класацията обаче почита класическото испанско чоризо.

Обикновено то се състои от:

свинска кайма

добавена мазнина

пушен червен пипер на прах (пиментон)

чесън (понякога)





На трето място е италианската салсиче. Терминът обикновено се отнася до пресни италиански колбаси, които се състоят от:

кайма или смляно свинско месо

свинска мазнина

множество подправки

Можете да се изпече на скара, но в италианската кухня също често се отстранява от кожата и подправеното месо се използва директно със сосове.

Боб с наденица в традиционна или гурме рецепта - вижте във видеото.

