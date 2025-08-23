Въглехидратите отдавна имат лоша репутация заради негативните ефекти върху тялото като наддаване на тегло и хронични заболявания.

Но здравните експерти споделят, че един прост трик може буквално да промени действието на въглехидратите и да ги превърне в една значително по-здравословна част от менюто.

Диетологът д-р Мишел Рутенщайн, споделя пред Daily Mail, че охлаждането на храната преди консумация може да промени начина, по който тялото преработва въглехидратите.

„Ако оставим пастата, например, да се охлади след готвене, това ще увеличи съдържанието на устойчивото на храносмилане нишесте. Този вид нишесте се усвоява по-бавно, което води до по-слабо покачване на кръвната захар и по-стабилни енергийни нива. Успоредно с това подхранва полезните чревни бактерии, които произвеждат съединения, намаляващи възпаленията и поддържащи инсулиновата резистентност", казва специалистът.

Снимка: iStock

Същото важи и за високо въглехидратни ястия като ориз, изпечен хляб и любимите на мнозина картофи.

А най-хубавото е, че ако затоплим повторно веднъж охладеното ястие, например в микровълнова печка, ефектът ще се запази – тъй като устойчивото нишесте остава „непокътнато“.

Този прост трик може да помогне и за поддържане на здравословно тегло - чрез насърчаване на усещането за ситост, което води до приемане на по-малко количество храна. Приемът на малки порции остава ключов в диетичното и здравословно хранене.

Фитнес експертът Наталия Алексеенко от Ню Йорк също е привърженик на този тип хранене. И споделя, че го препоръчва на своите клиенти, които се опитват да поддържат добра форма.

Тя стига дори малко по-далеч в препоръките си - пастата трябва да се готви само докато леко се втвърди, след което се оставя в хладилника за цяла нощ, преди да се затопли отново на следващия ден.

В подкрепа на твърденията на специалистите, и проучванията показват, че включването на охладени въглехидрати в ежедневните хранения може да помогне на хората да контролират теглото си, да подобрят здравето на червата и да предотвратят спада на енергия.

А обяснението е просто: когато простото нишесте в белия хляб и пастата се усвоява, то се превръща в захар почти толкова бързо, колкото ако сме приели същото количество захар в сладка напитка. Това е така, защото нишестето е съставено от глюкозни захарни молекули, които се разграждат лесно в червата и бързо се абсорбират.

И ако не се изгори, тази захар се превръща в мазнини.

За сметка на това устойчивото нишесте достига до дебелото черво – тук то се разгражда по-бавно, следствие на което нивата на кръвната захар не се повишават и чувството за ситост се увеличава.

След като ферментира от действието бактериите в червата, устойчивото нишесте се превръща в късоверижни мастни киселини. Те имат широк спектър от ползи, сред които предотвратяване на сърдечни заболявания и понижаване на кръвното налягане.

За разликата между бързите и бавните въглехидтари - гледайте във видеото:

