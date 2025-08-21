Орехите могат да са безценен коз по време на диета, тъй като ядките ни карат да се чувстваме сити и намаляват апетита за нездравословна храна.

Резултатите от изследване на американски учени от медицинския център "Beth Israel Deaconess Medical Centre" в Бостън.

Данните сочат, че орехите засилват мозъчната дейност за контрол, което ни прави по-дисциплинирани и по-трудно податливи на изкушения, което е типично усещане по време на диетата.

Проучването обхванало десет души със затлъстяване в рамките на две 5-дневни сесии, като през първата получавали 48 гр орехи дневно (около една шепа), а през втората - не.

Снимка: iStock

"Знаехме, че хората се чувстват по-сити след консумация на орехи, но беше наистина изненадващо, че ядките променят мозъчната дейност и по този начин оказват влияние върху начина на хранене, огладняването и апетита", коментира ръководителката на изследването д-р Оливия М. Фар.

Орехите освен това са изключително богати на ценни хранителни вещества, като полезни растителни мазнини, протеини, фибри, витамин Е и витамин Б7 (биотин).

Снимка: iStock

Пълните резултати от научното изследване са публикувани в списание "Diabetes, Obesity and Metabolism".

