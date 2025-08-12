Представете си плод, който не само е вкусен, но и подпомага храносмилателната система, укрепва имунитета и допринася за цялостното благосъстояние. Всички тези ползи се крият в ананаса - тропическия фаворит, който е нещо повече от освежаващ.

В свят, в който постоянно търсим естествени и ефективни средства за подобряване на здравето, ананасът се откроява като успокояващ, богат на хранителни вещества вариант.

Хранителни стойности

Ананасите са с ниско съдържание на калории, но са силно хранителни, което ги прави подходящи за всяка диета. Само една чаша, 165 грама, парченца ананас съдържа следните хранителни вещества:

Витамин C: 78,9 милиграма (мг), 88% от дневната стойност (ДС)

Витамин B6: 0,185 мг, 11% от ДС

Мед: 0,181 мг, 20% от ДС

Калий: 180 мг, 4% от ДС

Магнезий: 19,8 мг, 5% от ДС

Желязо: 0,478 мг, 3% от ДС

Снимка: iStock

Ползи за женското здравето

Когато се стремите да подобрите здравето си чрез определена диета или хранителен режим, ананасът предлага много повече от сладък вкус. Той действа на множество нива - от червата до кожата, от имунната система до енергийните нива. Ето кои са най-впечатляващите ползи от сочния плод:

Облекчава менструалните болки

Противовъзпалителният характер на бромелаина, който се съдържа в плода помага за намаляване на менструалните болки и спазми. Той също така има леки мускулно-релаксиращи ефекти, които могат да облекчат напрежението в матката.

Освен това бромелаина намаля риска от образуването на ракови образувания.

Снимка: Thinkstock/ Guliver Photos

Подпомага здравето на кожата и производството на колаген

Богат на витамин C , ананасът насърчава производството на колаген. Това помага на кожата да бъде еластична, хидратирана и по-устойчива на преждевременно стареене.

Подпомага храносмилането и чревния комфорт

Подуването на корема, особено около менструация, е често срещано явление. Ананасът помага, като разгражда протеините и облекчава дискомфорта. Това е едно от най-забележителните предимства на редовната консумация на ананас.

Повишава имунитета по време на хормонални спадове

Хормоналните промени по време на цикъла или менопаузата могат да повлияят на имунитета. Съдържанието на антиоксиданти и витамини в ананаса помага на тялото ви да остане устойчиво.

Подпомага здравословната бременност

Ананасът съдържа фолат и естествени храносмилателни ензими, които могат да подпомогнат здравословна бременност. Ползата от ананаса за жените включва подпомагане на щадящото храносмилане, което е полезно в ранните етапи на бременността.

Как да го добавите към диетата си

Ананасът е сравнително лесен за намиране в много хранителни магазини и пазари, дори извън сезона си. Можете да купите консервиран, изсушен или замразен през цялата година.

Можете да се насладите на ананас самостоятелно, в смутита, салати или домашно приготвени пици. Ето няколко забавни идеи за рецепти с ананас:

Закуска: смути с ананас, боровинки и кисело мляко

Салата: печено пиле, бадеми, боровинки и ананас върху маруля или други зелени зеленчуци

Обяд: домашно приготвени хавайски бургери (говежди бургери с кръгчета ананас)

Вечеря: пържен ориз с ананас и сайтан

Десерт: домашно приготвен ананасов шейк (замразени парченца ананас, смесени с малко кокосово мляко и малко лимонов сок)

Рецепта за сладолед с банан и ананас - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK