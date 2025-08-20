Знаете ли, че когато ядете артишоци, ядете цветни пъпки, които не са цъфнали? Те са зеленчуци с форма, наподобяваща шишарка, които можете да намерите в повечето големи вериги целогодишно. Освен че e невероятно вкусeн и лесeнза приготвяне, артишокът имат множество ползи за здравето, защото е богат на важни хранителни вещества.
Интересното е, че се яде целият зеленчук - както листата, така и сърцевината - месестата централна част на растението, разположена в многобройните му слоеве листа и под негодната за консумация „пръчица“.
Ползите от артишока
Хранителни вещества
Артишокът е богат на много хранителни вещества. Всяка чаша или 170 грама (г) сварен артишок съдържа:
- Калории: 90
- Въглехидрати: 20 г
- Фибри: 10 г
- Протеини: 5 г
- Мазнини: 0,6 г
- Фолат: 151 микрограма
- Мед: 0,216 мг
- Магнезий: 71,4 мг
- Витамин C: 12,6 мг
- Ниацин: 1,88 мг
- Рибофлавин: 0,151 мг
- Калий: 484 мг
- Фосфор: 124 мг
- Витамин B6: 0,138 мг
Подобрява храносмилането и здравето на червата
Артишокът е с високо съдържание на фибри, включително инулин (пребиотик), който храни полезната чревна флора и подпомага производството на здравословни късоверижни мастни киселини.
Освен това облекчава симптоми на диспепсия и раздразнени черва - изследвания показват значително намаляване на коремните спазми, подуването и запека при прием на екстракт от артишок, предават от Healthline.
Грижа за кожата и антиоксидантна защита
Съдържа силни антиоксиданти - хлорогенна и ферулова киселина, силимарин, кверцетин, рутин, цинаропикрин и полифеноли. Всички те предпазват кожата от оксидативен стрес, UV увреждания и стареене.
Високото съдържание на витамин C подпомага синтеза на колаген, което подобрява еластичността, изглажда фините линии и придава здрав и свеж вид.
Подпомага здравето при бременност
- Артишокът е добър източник на фолат (витамин B9), важен за предотвратяване на невралната тръба и развитие на ембриона.
- Богат на фибри, което може да помогне при често срещаните през бременността запек и храносмилателен дискомфорт.
- Съдържа магнезий, калий, желязо, витамин C и ниацин - всички от тях подпомагат развитието на бебето и общото здраве на майката.
- Помага за регулиране на кръвното налягане с високото си съдържание на калий и действаща като диуретик храна.
Предпазни мерки: Внимавайте, ако имате чувствителен стомах. Консумацията на артишок може да предизвика газове или диария. Ако имате проблеми с жлъчния мехур или алергии, първо се консултирайте със специалист.
Чернодробна защита и детоксикация
Артишоковият екстракт стимулира функциите на жлъчния мехур, улеснява разграждането на мазнини и подпомага детоксикацията на черния дроб. Също може да подобри чернодробните показатели и да има лек антихолестеролен ефект.
Установено е, че антиоксидантите рутин, кверцетин и галова киселина, съдържащи се в артишока, инхибират образуването на злокачествени клетки. Съобщава се също, че полифенолите от артишок причиняват смърт на ракови клетки.
Как да го включите в диетата си
- Сварен, задушен, печен или на скара - целите артишоци се приготвят лесно и вкусно. Използвайте листенцата за дип от кисело мляко с лимон, зехтин и подправки или майонеза с чесън и магданоз.
- Консервирани или мариновани сърцевини са чудесни за салати, пасти, пици или яхнии. За намаляване на солта/мазнините, изплакнете преди употреба или изберете такива, които са съхранявани в солена вода.
- Чай от артишок (водата от сварен артишок) - традиционно използван за облекчаване на подуване и поддържане на кожата, макар че научните данни са ограничени.
- Екстракт от артишок - не се препоръчва като самостоятелна добавка по време на бременност без лекарско одобрение, поради липсата на достатъчно проучвания.
Съдържанието, включително текстове, графики, изображения и други материали, е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на индивидуално решение, свързано със здравето или процедури за красота. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Рецепта за агнешки котлети с артишок - вижте в следващото видео.
