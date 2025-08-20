Знаете ли, че когато ядете артишоци, ядете цветни пъпки, които не са цъфнали? Те са зеленчуци с форма, наподобяваща шишарка, които можете да намерите в повечето големи вериги целогодишно. Освен че e невероятно вкусeн и лесeнза приготвяне, артишокът имат множество ползи за здравето, защото е богат на важни хранителни вещества.

Интересното е, че се яде целият зеленчук - както листата, така и сърцевината - месестата централна част на растението, разположена в многобройните му слоеве листа и под негодната за консумация „пръчица“.

Ползите от артишока

Хранителни вещества

Артишокът е богат на много хранителни вещества. Всяка чаша или 170 грама (г) сварен артишок съдържа:

Калории: 90

Въглехидрати: 20 г

Фибри: 10 г

Протеини: 5 г

Мазнини: 0,6 г

Фолат: 151 микрограма

Мед: 0,216 мг

Магнезий: 71,4 мг

Витамин C: 12,6 мг

Ниацин: 1,88 мг

Рибофлавин: 0,151 мг

Калий: 484 мг

Фосфор: 124 мг

Витамин B6: 0,138 мг

Снимка: iStock

Подобрява храносмилането и здравето на червата

Артишокът е с високо съдържание на фибри, включително инулин (пребиотик), който храни полезната чревна флора и подпомага производството на здравословни късоверижни мастни киселини.

Освен това облекчава симптоми на диспепсия и раздразнени черва - изследвания показват значително намаляване на коремните спазми, подуването и запека при прием на екстракт от артишок, предават от Healthline.

Грижа за кожата и антиоксидантна защита

Съдържа силни антиоксиданти - хлорогенна и ферулова киселина, силимарин, кверцетин, рутин, цинаропикрин и полифеноли. Всички те предпазват кожата от оксидативен стрес, UV увреждания и стареене.

Високото съдържание на витамин C подпомага синтеза на колаген, което подобрява еластичността, изглажда фините линии и придава здрав и свеж вид.

Подпомага здравето при бременност

Артишокът е добър източник на фолат (витамин B9), важен за предотвратяване на невралната тръба и развитие на ембриона.

Богат на фибри, което може да помогне при често срещаните през бременността запек и храносмилателен дискомфорт.

Предпазни мерки: Внимавайте, ако имате чувствителен стомах. Консумацията на артишок може да предизвика газове или диария. Ако имате проблеми с жлъчния мехур или алергии, първо се консултирайте със специалист.

Снимка: iStock

Чернодробна защита и детоксикация

Артишоковият екстракт стимулира функциите на жлъчния мехур, улеснява разграждането на мазнини и подпомага детоксикацията на черния дроб. Също може да подобри чернодробните показатели и да има лек антихолестеролен ефект.

Установено е, че антиоксидантите рутин, кверцетин и галова киселина, съдържащи се в артишока, инхибират образуването на злокачествени клетки. Съобщава се също, че полифенолите от артишок причиняват смърт на ракови клетки.

Как да го включите в диетата си

Сварен, задушен, печен или на скара - целите артишоци се приготвят лесно и вкусно. Използвайте листенцата за дип от кисело мляко с лимон, зехтин и подправки или майонеза с чесън и магданоз.

Снимка: iStock

Чай от артишок (водата от сварен артишок) - традиционно използван за облекчаване на подуване и поддържане на кожата, макар че научните данни са ограничени.

Съдържанието, включително текстове, графики, изображения и други материали, е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на индивидуално решение, свързано със здравето или процедури за красота. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

