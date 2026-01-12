Оказва се, че не златната статуетка от наградите „Златен глобус“ е най-специалната награда. Саковете с подаръци за гостите на церемонията през 2026 г. са най-забележителните „сувенири“, като всички тазгодишни победители и водещи вземат вкъщи маркова чанта Atlas с луксозни артикули, специално изработени за всеки един от тях.

С възможност за избор на чартър на яхта и четиридневна почивка в Бали, както и девет ултраредки бутилки френско вино и каска за растеж на косата с LED светлини, чантите, подбрани от Robb Report, възлизат на почти 1 милион долара.

„От разширена гама от почивки по целия свят до забележителни моменти в сферата на уелнеса, красотата и алкохолните напитки, получателите имат възможността да създадат луксозно преживяване, което е изцяло неповторимо“, обясни Люк Баренбург, президент на Robb Report и ръководител на отдела за луксозни продажби в PMC, когато обсъждаше именно „Най-добрата подаръчна чанта“.

„Всеки детайл отразява нашия ангажимент да отпразнуваме най-доброто с класа, като съчетаваме забележителни дестинации и редки, изискани находки, за да създадем незабравимо преживяване с подарък.

Кратко описание на съдържанието на луксозните подаръчни чанти за наградите „Златен глобус“

Beau Domaine: Рутината за грижа за кожата на Брад Пит със серума и крема (за всички притежатели на статуетката)

Casa Bellamar от Destinations in Paradise: Три нощувки в Сан Хосе дел Кабо, във вила на брега на морето (достъпно само за петима получатели)

Celestia Phinisi: Петдневен луксозен чартър на яхта в целия Коралов триъгълник в Индонезия (за всички)

Cellcosmet: Комплект за грижа за кожата с активен тоник и ултра интензивен Elasto Collagen XT (за всички)

Conrad Koh Samui: Три нощувки в Тайландския залив в Кралската вила (само за трима получатели)

Conrad Maldives Rangali Island: Двудневен престой в The Muraka, първата подводна резиденция в света, последван от двудневен престой в Rangali Ocean Pavilion (за петима получатели)

Conrad Singapore Orchard: Четири нощувки в Сингапур в Premium Suite (за трима получатели)

CurrentBody Skin: LED каска за растеж на косата (за всички)

Бутилка Cygnet 22 и 77, както и чифт чаши за мартини и лед от Ерик Лоринц (за всички)

DOGPOUND: Ексклузивно преживяване с пълен наем на стик в частна фитнес зала (само за петима получатели)

Elysium Health: Едногодишен абонамент за препоръчана от лекар хранителна добавка за здравословно стареене, Basis (за всички получатели)

Flockhill, ROKI и Minaret: Шест нощувки в три луксозни хижи в Нова Зеландия (само за един получател)

Foley Entertainment Group: Четири нощувки в Нова Зеландия в Wharekauhau Country Estate с частна вечеря с винопроизводител (достъпно за 10 госта)

Два билета за Golden Vines 2026 (само за един получател)

Guerlain Wellness Spa Waldorf Astoria New York / Guerlain Wellness Spa Regent Santa Monica: Масаж „Време заедно“ за двама души (достъпно за 25 души)

Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa: Три нощувки на Малдивите в The Residence, вила с шест спални (само за петима наградени)

Дестилерия на остров Харис: Един кашон с шест бутилки уиски от бъчва, произведено ексклузивно за носитеите на наградата (само за около 35 получатели)

Liber Pater: Девет ултраредки бутилки френско вино (само за един получател)

Liber Pater: Два билета за юбилея в имението Liber Pater в Бордо (само за един получател)

Mandapa, резерват на Ritz-Carlton: Три нощувки в Бали, Индонезия (само за трима получатели)

Maison Devereux: Едногодишно членство в The Golden Circle, както и комплект златен шампоан и балсам (само за трима получатели)

Naturhotel Forsthofgut: Три нощувки в Леоганг, Австрия (само за петима получатели)

Perfumehead: Възможност за избор на аромат от колекцията Extrait de Parfum (за всички получатели)

Robb Report: Тест драйв на най-желаните автомобили на 2027 г. в The Concours Club в Бока Ратон, Флорида (само за един получател)

Robb Report: Два билета за „Кола на годината“ (достъпни за един получател)

Robb Report: Два пропуска за първия уелнес ритрийт на Robb Report, Re:Well (само за двама получатели)

Хотел и вили Round Hill: Три нощувки в Монтего Бей, Ямайка, във вила The Estate (достъпно за един получател)

Резерватът в Грейс Бей от Beach Enclave: Три нощувки в Търкс и Кайкос във вила на брега на морето (само за шестима получатели)

Sothys: Sothys x Bernardaud Porcelaine La Crème 128 (за всички получатели)

TRONQUE: Спа кутия с тройно активно мляко за тяло, ексфолиращ серум за тяло, стягащо масло и йонна четка за суха грижа (за всички)

Umana Bali, LXR Hotels & Resorts: Четири нощувки в Бали, Индонезия, във вила с панорамна гледка към океана (само за трима получатели)

Waldorf Astoria Bangkok: Четири нощувки в Банкок, Тайланд, в Royal Suite (достъпно за трима гости)

Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi: Три нощувки на Малдивите в Grand Overwater Villa (само за шестима получатели)

XO: Достъп зад кулисите на състезание от WEC през 2026 г. и 5% отстъпка за полет с частен самолет на стойност до 10 000 долара (само за петима наградени)

672 Napa Valley Wine Club от Robb Report: Членство на ниво Discovery с три бутилки (достъпно за трима получатели)

