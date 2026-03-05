Световноизвестната актриса и певица Хилъри Дъф направи откровено признание за тинейджърските си години, в които се превърна в една от най-популярните млади звезди в Холивуд. В свое интервю тя споделя, че по време на ранните си години в актьорството и бързо развиващата се кариера, не е успяла да получи традиционното образование.

Детството ѝ преминава пред камери, а не в класната стая

В подкаста "Table Manners", Хилъри Дъф разказва, че голяма част от детските ѝ години са били посветени на работа, а не на училище, но тя е била готова на всичко, за да развива артистичния си талант.

„Не получих почти никакво образование, но знам много за много неща“, признава открито актрисата.

По думите ѝ семейството ѝ е настоявало поне да завърши средното си образование. Майка ѝ неведнъж я е насърчавала да вземе GED – американския еквивалент на диплома за средно образование. В крайна сметка обаче тя никога не е положила този изпит, но и не съжалява за това.

Снимка: Getty Images

Въпреки липсата на класическо образование, Дъф не смята това за сериозен недостатък. Тя обяснява, че е свикнала сама да търси информация по теми, които я интересуват, и често чете, когато има свободно време. Така тя трупа нужните знания в различни области. Актрисата казва още, че няма проблем да задава въпроси, когато не разбира нещо. Според нея животът ѝ винаги е бил различен от този на повечето хора, затова никога не се е чувствала притеснена от пропуските в образованието си.

Снимка: Getty Images

Майчинството променя гледната ѝ точка

Днес образованието има много по-голямо значение за актрисата, особено когато става дума за собствените ѝ деца. Хилъри Дъф често споделя, че научава нови неща именно от най-големия си син Лука, който вече е тийнейджър и е в гимназията.Освен него, тя има още три дъщери със съпруга си Matthew Koma. Актрисата признава, че за своите деца ще държи образованието да бъде много по-важен приоритет, отколкото е било в нейното детство. Обичаната от могобройни фенове по света - Хилъри Дъф продължава да бъде активна в творчеството си до днес, както и умело да съчетава личния живот с професионалните проекти.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER