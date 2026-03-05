Световната номер едно в тениса Арина Сабаленка скоро ще става булка! Новината съобщи самата тя в социалните мрежи, като обяви годежа си с Георгиос Франгулис преди тенис турнира в Индиън Уелс, където лидерката в световната ранглиста ще се завърне на корта след дълга почивка след поражението си на финала на Откритото първенство на Австралия през януари.

Беларуската професионална тенисистка на сингъл и на двойки от Женската тенис асоциация (WTA) и Франгулис - изпълнителен директор на световната марка за здравословни храни OakBerry, чието състоянието му се оценява на над 75 млн. долара - са заедно от 2024 г. Двамата обявиха връзката си малко след като предишният партньор на Сабаленка - хокеистът Константин Колцов, почина.

Арина Сабаленка, която обича да пази личния си живот далеч от медиите и социалните мрежи, сега публикува серия от снимки с годежен пръстен в Инстаграм.

„Най-накрая мога да го нарека нещо друго... ГОДЕНИК“, не крие вълнението си Сабаленка към кадрите, които сподели в профила си.

От снимките се вижда, че Сабаленка с гордост показва огромен годежен диамантен пръстен на безименния пръст на дясната си ръка, като същевременно с дланта си закрива страстната целувка, която си подаряват с нейния любим на заден план. На други снимки виждаме Франгулис паднал на колене пред Сабаленка, докато й предлага да се сгодят - сред романтичната атмосфера на огромни букети с рози и стотици свещи край басейна. На част от фотосите Сабаленка е прегърнала и домашния си любимец, като не може да скрие ослепителната си усмивка от щастие.

Сабаленка сподели и видео, от което става ясна и точната дата на годежа – „Аз и ти, завинаги. 3.03.2026 г.“

Редица звезди от спорта и шоубизнеса изразиха поздравленията си в коментарите към снимките, като сред тях беше и британската футболна легенда Дейвид Бекъм, който написа: „Толкова съм щастлив за вас! Поздравления!“. Американската актриса Лили Колинс не скри вълнението си от новината и написа: “ О, боже, да!“.

Намекът в Бризбейн

Представителката на Беларус беше "намекнала, че ще издигне връзката си на следващото ниво", след като спечели турнира в Бризбейн в самото начало на сезона.

Снимка: Getty Images

Сабаленка се включва от втория кръг на турнира в Индиан Уелс. През януари тя загуби срещу Елена Рибакина във финала в първия за годината турнир от Големия шлем.

Припомняме, че в началото на 2026 г. световната номер 1 в тениса добави и още една титла от Бризбейн и вече има 22 (сингъл) на ниво WTA Tour в кариерата си, като 4 от тях са от Големия шлем. На финала в Бризбейн Сабаленка победи с 6:4, 6:3 Марта Костюк. И въпреки спечелената титла, Сабаленка направи индиректен намек към половинката ѝ Георгиос Франгулис, че нещо й липва - и това е пръстен!

Ето защо тенисистката от Беларус направо си го поиска по време на речта след награждаването, като се обърна към своя приятел - бразилец с гръцки корени , докато прегръщаше титлата на корта, тя.

Снимка: Getty Images

"Както винаги, не на последно място, искам да благодаря на екипа си, че се занимава с мен. С мен наистина е много трудно да се работи, а вие сте най-търпеливите хора на света. Благодаря ви, хора. Обичам ви! Благодаря на гаджето ми. Надявам се скоро да те наричам по друг начин... Просто се опитвам да ти извия ръцете...", каза тогава Сабаленка.

Георгиос Франгулис се усмихна от трибуните при думите й, но очевидно веднага си е взел бележка и резултатът не закъсня – двамата вече са сгодени.

Снимка: Getty Images

Арина Сабаленка

Арина Сергеевна Сабаленка е беларуска професионална тенисистка на сингъл и на двойки от Женската тенис асоциация (WTA). Сабаленка е родена на 5 май 1998 г. в Минск, столицата на Беларус. Баща ѝ Сергей (починал през 2019 г.) е хокеист. Сабаленка започва да играе тенис случайно, като от 2014 г. тренира в Националната тенис академия в Минск.

Сабаленка печели две титли от Големия шлем на сингъл на Откритото първенство на Австралия през 2023 и 2024 г. и две титли на двойки на Откритото първенство на САЩ през 2019 г. и на Откритото първенство на Австралия през 2021 г., като и на двата шампионата си партнира с Елиз Мертенс.

Освен титлите от Откритото първенство на Австралия (2023, 2024) и Откритото първенство на (2024, 2025), Сабаленка е играла финал на "Ролан Гарос" (2025) и полуфинал на "Уимбълдън" (2021, 2023, 2025).

Арина Сабаленка има общо 28 титли в кариерата си, 22 на сингъл и 6 на двойки.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER