Кървавата Луна се завръща - не пропускайте да наблюдавате това рядко космическо шоу! На 7 септември 2025 г. ще станем свидетели на спиращо дъха събитие - пълно лунно затъмнение, което е известно още като Кървавата Луна.

Във въпросната вечер Луната ще попадне в сянката на Земята, поради което ще засияе в мистериозен яркочервен цвят - гледка, която е вдъхновявала митове, легенди и страхопочитание през цялата история на човечеството.

Тази Кървава Луна ще бъде второто пълно лунно затъмнение за годината.

За разлика от слънчевите затъмнения, лунните могат да се наблюдават едновременно от всички, независимо в коя точка на планетата се намира човек. Има обаче едно условие дали ще видите затъмнението – зависи от това дали Луната е над хоризонта там, където ще се намирате точно по това време.

Кога може да се наблюдава от България

Лунното затъмнение на 7 септември ще се случи между 18:28 и 23:55 ч. българско време, като Луната ще попадне напълно в тъмната вътрешна сянка на Земята.

В България лунното затъмнение ще се наблюдава само частично, а изгревът на Луната в нашата страна ще е в 19:46 ч.

Снимка: Getty Images

Защо Луната „кърви“?

На 14 март 2025 г. за първи път от две години и половина жителите на Земята можеха да наблюдават необичайното астрономическо явление Кървава Луна. На този ден спътникът на Земята придоби червеникав оттенък, причината за което се крие в механизмите на пълното лунно затъмнение, припомня ScienceAlert.

Кървавата Луна възниква, когато тя попадне изцяло в сянката на Земята. Въпреки че Земята блокира Луната от пряка слънчева светлина, част от светлината все пак преминава през земната атмосфера, като се пречупва и се разпръсква. Атмосферните частици разпръскват къси сини дължини на вълните и позволяват преминаването на по-дълги червени лъчи. Именно те оцветяват лунната повърхност в ръждиво червено.

Преди това явление се смяташе за лош знак, но днес представлява интерес единствено като красив пример за играта на светлина и сянка в Космоса.

Колко често се случва явлението?

Кървавата Луна е относително рядко космическо явление, тъй като орбитата на Луната е наклонена спрямо Земята и спътникът рядко попада директно в конуса на сянката на планетата. Според астрономите само 4-5 пълни лунни затъмнения могат да се наблюдават в една област за едно десетилетие.

Астрономите препоръчват да се възползвате от възможността за наблюдение на колоритното явление, за което ще е достатъчно да излезете навън - за предпочитане с топла напитка и топло одеяло в по-хладните септемврийски вечери.

Вижте повече за Кървавата Луна в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK