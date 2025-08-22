След години на творческо партньорство и взаимно вдъхновение, музикалният свят бе разтърсен от неочакван разрив между две от най-емблематичните фигури на българската естрада – певеца Васил Найденов и композитора Стефан Димитров. Васил Найденов за пръв път сподели ясната си позиция в спора, в интервю за "24 часа".

Позиция на Васил Найденов

Повод за конфликта се оказа една от знаковите песни в репертоара на Найденов – „Там, на завоя“. Димитров твърди, че той е автор на музиката и че песента е била създадена преди повече от две десетилетия за театралната постановка на Хачо Бояджиев – „Картини от една нашенска изложба или... Големаноff“, където за първи път е била изпълнена от други артисти. Според него, Найденов неправомерно си е присвоил авторство върху композицията.

"Към Стефан Димитров пазя дълбоко приятелство и уважение към творчеството му. Никога не бих нарушил Закона за авторското право и сродните му права" - коментира певецът пред изданието.

В изложената позиция Васил Найденов посочва, че:

- в песента "Там, на завоя" двамата са съавтори

- концертите се организират от промоутъри или частни организатори, които имат "законовото задължение да уреждат всички необходими авторски права"

История на спора

Припомняме, че композиторът Стефан Димитров съобщи, че е забранил на певеца Васил Найденов, с когото го свързваше дългогодишно творческо партньорство, да пее песните му. Димитров уточнява, че е изпратил на Найденов нотариална покана още преди месеци, за да се разберат, но така и не е получил отговор, пише още БГНЕС.

"Забранявам му. Не желая да чувам гласа му в моите песни", казва композиторът Стефан Димитров по адрес на певеца Васил Найденов.

Песните са общо 20 в репертоара на Найденов, а сред тях са някои от най-големите му хитове като "Сбогом, моя любов“, "По първи петли", "Там, след края на света", "Казано честно, всичко ми е наред", "Старата любов" и други. Причината двамата творци да се скарат е песента „Там на завоя”. Тази песен Найденов отскоро изпълнява в дует с братя Аргирови.

„Историята ѝ е, че преди 23 години я написах за един мюзикъл на Хачо Бояджиев, който се казва “Картини от една нашенска изложба или... Големано”. Там я пеят Иван Петрушинов и Николай Николаев и си е част от мюзикъла. Васил я чу и реши да я направи. Проблемът не е за тази песен, а за морала в така нареченото изкуство. През цялото време - защото се познаваме над 50 години с него, никога не съм поставял въпроса, че някоя песен трябва да ми се плати. Така сме работили с него, за да се получи, песента да стане хит, да се харесва на хората. 20 песни съм му написал и не съм взел една стотинка от него“, казва Стефан Димитров пред „24 часа“.

По думите му, чашата преляла когато Найденов си присвоил творчеството и авторството на песента.

„Една песен е колективен труд. Примерно Маргарита Петкова прави текста, някъде, като не става, ние го оправяме. Аз съм написал нещо, което не е в стила на Васил, изпява го по друг начин. Аранжорът прави трето. Но песента е моя, аз съм измислил музикалната част, музикалната идея е моя. Ядосах се от това, че той казва, че тази песен е негова“, споделя още композиторът.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK