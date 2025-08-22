Когато маслото е на промоция, много домакинства се изкушават да купят няколко допълнителни пакета. Но логично изниква въпросът: къде да съхраним всичкото това масло и може ли изобщо да се замразява?

Добрата новина е, че отговорът е ДА. Маслото може да се замразява, и то без особени усилия. Така не само ще спестите пари, но и винаги ще имате под ръка качествен продукт за готвене, печене или просто за намазване на хляб. Важно е обаче да го замразите правилно. След това може да рачитате, че вкусът му няма да е по-различен от този на прясното масло.

Как да замразите маслото правилно?

За да съхраните маслото максимално дълго и да запазите неговия вкус и текстура, следвайте тези лесни стъпки:

Замразете веднага след покупка. Така ще избегнете окисляване и влошаване на качеството.

Така ще избегнете окисляване и влошаване на качеството. Използвайте оригиналната опаковка. Тя е напълно подходяща за фризера.

Тя е напълно подходяща за фризера. Ако преди това сте отворили пакета, поставете маслото в херметически затворена кутия от стъкло или пластмаса.

поставете маслото в херметически затворена кутия от стъкло или пластмаса. Не оставяйте опаковката отворена - вовредената опаковка може да пропусне кислород, което ускорява развалянето.

Според Федералния център по хранене (BZfE), замразеното масло може да се използва до 6–9 месеца. Ако е осолено, срокът може да достигне до 12 месеца, тъй като солта действа като естествен консервант.

Снимка: iStock

Важно: Не замразявайте тези храни заедно с маслото!

Ако използвате един и същ фризер за различни храни, избягвайте да замразявате маслото до продукти с интензивен аромат (като риба или лук), тъй като маслото лесно абсорбира миризми.

Също така, не комбинирайте с храни, които не са подходящи за замразяване.

Как да ползваме осоленото масло?

Осоленото масло също се замразява много добре. Благодарение на съдържанието на сол, то се запазва още по-дълго и е особено подходящо за готвене или овкусяване на месо и зеленчуци.

Когато ви потрябва, просто извадете нужното количество и го оставете да се размрази в хладилника.

Ако бързате, може да го настържете - така се размеква по-бързо и е идеално за печива.

Ако обичате да пестите пари и да готвите с качествени продукти, винаги имайте едно-две пакетчета масло във фризера!

