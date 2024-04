През 2014 г. Дебора прави дует с Ивена - песен за женската еманципация, наречена „Да покажем на мъжете“. Следващата ѝ песен „Неморално“ залага на провокативност и сексапил. След това пуска романтичното парче „Твоя“, а партньор в клипа ѝ е певецът Ангел. В края на годината представя песента „Съжалявам“, която е посветена на покойния ѝ баща.

През 2015 г. прави първия си дует с певицата Гергана Димова - парчето „Мерцедес“.

През 2016 г. певицата прекратява отношенията с продуцентите си от „Ара Мюзик“ и продължава като изпълнител от редиците на музикална компания „Хит Микс Мюзик“. Първата песен, която представя с тях, е кръстена „Lacoste“, като излиза на 23 август 2016 г.

Няколко месеца по-късно певицата представя видеоклип към песента „Аз съм огън, бейби“, като в нея специално участие взема и „човекът глас“ Тони Стораро.

На 22 ноември 2017 г. излиза новата ѝ песен „Силна“, в която участие взема и певецът Ангел.

Песента е създадена с цел да се подкрепи каузата срещу домашното насилие над жени. През 2018 г. певицата стартира с песента „Луд си по мен“.

През тази година певицата издаде компилацията "The Best Of Debora".

„Професията ми е такава, че постоянно пътувам, постоянно шофирам, никога не съм си позволявала да се кача пияна зад волана, да застрашавам нечий човешки живот, камо ли на дете. Аз също съм родител, имам 5-годишен син“, каза още Дебора в "Тази сутрин".

Фолк певицата обясни, че вечерта преди да катастрофира, е имала гости и е изпила около пет чаши вино до късно, спала е около 5-6 часа. Сутринта не се е чувствала замаяна, а изморена.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 3 години и „глоба“ от 200 до 1000 лв. Колата на 33-годишната фолк певица е отнета.