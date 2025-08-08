Лятото е приключенски сезон, в който прекарваме по-голямата част от времето на плажа. Но солената вода, пясъка и яркото слънце не винаги са добри фактори за косата на жените. Тук идва момента, в който повечето дами се питат - как се постига перфектната прическа на плажа, която да е както елегантна, така и удобна. Да предпазва косата от морската вода, но и едновременно с това да изглежда добре за една завършена модна визия на плажа.

Ето кои са най-добрите прибрани прически за плаж:

Нисък кок с небрежен ефект

Ниският кок е идеално решение за плаж. Той стои стабилно, не се разваля лесно от вятъра и създава усещане за небрежен шик. Можете да го оформите с ластик и да оставите няколко кичура отпред за по-романтична и небрежна визия.

Плитка "рибена кост"

Плитките са вечна класика за плажа. Те прибират косата сигурно и изглеждат изключително женствено. Особено популярна е "рибената кост", която придава леко бохемски привкус, но същевременно е тотален шик. Плитката може да бъде сплетена от едната страна или отзад, според предпочитанията на дамата.

Половин кок

Ако искате да оставите част от косата си свободна, но същевременно да приберете предните кичури, половин кок е идеалното решение за вас. Подходящ е както за къса, така и за дълга коса.

Снимка: iStock

Тюрбан или стилна лента за глава

Тюрбаните и широките ленти за глава не само защитават косата от слънцето, но и придават артистична и елегантна нотка на визията ви. Могат да се комбинират с плитка, кок или свободно пусната коса.

Усукани кичури в небрежен стил

Един лесен и ефектен начин да приберете косата си е чрез усукване на два предни кичура и закрепването им с фиби или щипка отзад. Това е подходящо решение за къса до средна дължина на косата и придава много мек и нежен вид, дори и на плажа.

Снимка: iStock

Мрежеста плажна шапка с прибрана коса

Шапките тип "панама" или с широка периферия са не само стилни, но и защитават от UV лъчите. За по-елегантен ефект, приберете косата си на ниска опашка или плитка под шапката. Така ще запазите прическата си, без да жертвате естетиката.

Съвети за поддръжка на косата на плажа:

Използвайте спрей с UV защита или кокосово масло, за да предпазите косъма от изсушаване.

Не прекалявайте с фиксиращи продукти, защото те може да се смесят с пясък и сол, което не е благоприятно за скалпа.

Носете със себе си гребен с широки зъбци, за да разресвате косата нежно след къпане.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK