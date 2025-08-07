Даяна Ханджиева от "Фермата" сезон 6 направи голяма промяна във визията си. Актрисата освежи косата си с нова, дръзка подстрижка, за да отбележи рождения си ден и направи нещо още по-специално.

На 6 август Даяна Ханджиева празнуваше рожден ден. По повода тя се осмели да се раздели с дългата си коса с красиви къдрици и да я превърне в къс "боб". Определено на нея всичко й отива!

Повече за голямата промяна, тя сподели в профила си в Instagram. Под видеото, което показва процеса на подстрижката, тя написа:

"Тази година за рождения си ден реших да се “преродя” и да си резна косата така, както никога не съм се осмелявала преди. Да дам едно свежо и значимо начало на 32-те си години."

Изглежда актрисата е решила да направи жест, като дари косата си на жена, която се бори с онкологично заболяване. Тя продължи посланието си, като написа, че се е получил "хубав множествен подарък" както за нея, така и за "някоя жена, водеща трудна битка в момента".

Многото сантиметри отрязана коса ще бъдат използвани за направата на перука за връщане на духа и самочувствието, както пише още Ханджиева.

Нейните последователи не пропуснаха да поздравят майката на 3 деца за рождения й ден, както и за смелата промяна и добрия пример, който дава. Някои коментираха как новата й прическа я кара да прилича на легендарната Джулия Робъртс.

Припомняме, че съвсем наскоро Ханджиева отпразнува погачата на близначките Ваяна е Елеанора. Малките съкровища бяха орисани в красива обстановка и в компанията на много дами, близки до майка им. Прочетете повече тук:

Повече за най-популярните прически за лято 2025 г., прочетете тук:

Как отпразнува рождения си ден актрисата във "Фермата" - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK