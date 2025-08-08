Чудили ли сте се през кое време от деня е най-здравословно да се прави секс? Отговорът всъщност е винаги, когато имате възможност. Но сега сериозно - има определени часове от деня, в които тялото предразполага по-добре интимността, отколкото други.

Най-доброто време за секс може да бъде различно за всеки човек и всяка двойка. Но всяко време от деня си има своите предимства и недостатъци. Ето кои са най-подходящите и най-неподходящите часове за интимни преживявания през денонощието:

Сутрешен секс

Има много ползи от сутрешния секс - от лека тренировка още сутрин до започване на деня с прилив на хормони на доброто настроение и здравословен вид. Това си има своето биологично обяснение. Нивата на тестостерон са естествено най-високи в мъжкото тяло сутрин, поради което мъжете са склонни да имат сутрешна ерекция, а за ранобудните това е чудесен начин да започнат деня. Проучване на 1000 души, проведено от Forza Supplements, установи, че най-доброто време за секс е около 7:30 сутринта, приблизително 45 минути след събуждане. Снимка: iStock

Освен това сутрешният секс може да е значително по-приятен, защото тялото е отпуснато в ранните часове на деня. При жените това е предимство, защото тазовото им дъно не се свива от стрес, а сърдечната им честота е по-ниска, което може да помогне за отпускане и усещане за повече удоволствие. Това няма да е така за всеки, но ако сте любопитни – може би си струва да опитате.

Въпреки всичко и сутрешният секс си има своите недостатъци. Когато тялото тепърва се събужда, синапсите не работят с пълна сила - тялото все още е в „режим на почивка" и не изпитва сексуално усещане по начина, по който го прави, когато сте напълно будни и нащрек. Нервните окончания още спят. Следобеден секс Много хора обичат да стават, да се изкъпят и да си мият зъбите преди секс и дотогава моментът обикновено е отминал. За други сутрешният секс може да ги накара да се чувстват уморени и не толкова жизнени. Когато дойде време за лягане пък, енергията, необходима за секс, просто не е налице. Въпреки че може да сте мислили за това цял ден, сексът в края на натоварения ден не винаги е идеален. Снимка: iStock Подходящо време за секс е около 15:00 часа, защото тогава мъжете и жените са най-синхронизирани. Мъжете са физически най-активни рано сутрин до средата на деня, но нивата им на естроген достигат пик в късния следобед, което ги прави по-емоционално свързани с партньора. Жените също така изпитват най-високи нива на кортизол по това време, което повишава енергията и бдителността. Така че, макар и малко по-рядко срещан от сутрешния или вечерния секс, следобедният секс е добър, оптимален вариант, ако разбира се, имате такава възможност. Вечерен секс Оргазмите доказано подобряват качеството на съня. След секс и оргазъм, мозъкът освобождава коктейл от хормони на доброто настроение, като серотонин и окситоцин. Снимка: iStock