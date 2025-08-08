Може да си спомните сън с много детайли или пък да се събудите с лек намек за сън, който избледнява постепенно. Но възможно ли е да спите, без изобщо да сънувате?

Науката не е успяла да обясни напълно целта на сънуването. То може да е начин да ни помогне да обработваме емоциите си и да осмисляме света. Вероятно затова дори най-странните сънища съдържат откъси от реалността.

Може би не можете да си спомните дори и най-малката част от съня. Малко вероятно е никога да не сънувате, въпреки че може да сте в период на безсънна нощ, защото не спите добре. Или може би просто не можете да си спомните сънищата си. Ето защо може да пропускате сънища и как това се отразява на здравето:

Как работят сънищата

Повечето хора имат от 4 до 6 сънища на нощ, но често забравяме по-голямата част от тях. Сънят, който най-вероятно ще си спомните, е този, който сте имали точно преди да се събудите.

Сънищата обикновено се случват по време на цикъла на бързо движение на очите (REM) на съня. Проучване от 2019 г. отбелязва, че способността да създаваме спомени е нарушена по време на REM съня. Това би помогнало да се обясни защо сме склонни да забравяме сънищата си.

Пропускането на REM съня може да означава и пропускане на сънища. Лошият сън може да е следствие от здравословен проблем или да е фактор, допринасящ за такъв.

Нарушения на съня

Фактори, които могат да допринесат за лош сън, включват:

алкохол

тютюн

кофеин

странични ефекти от лекарства

стрес

Влияе ли липсата на сънища на качеството на съня?

Има връзка между качеството на съня и сънищата. Ако страдате от безсъние или нарушения на съня, може да пропускате REM фазата на съня. Това е етапът, в който е най-вероятно да сънувате. Липсата на качествен сън може да влоши психичните разстройства, а те могат да изострят проблемите със съня.

Съвети как да помните сънищата си

Събуждате се със сън в ума си. Минути по-късно вече не можете да си го спомните или може би изобщо не можете да си спомните, че сте сънували. И в двата случая, ето няколко полезни съвета за насърчаване на спомените за сънищата ви:

Преди да заспите, си кажете наум, че искате да сънувате и да запомните сънищата си.

Поставете тетрадка и химикалка до леглото. Всеки път, когато се събудите, независимо колко е часът, записвайте всичко, което можете да си спомните за сънищата си, дори да е само малък детайл или емоция.

Настройте аларма, за да се събудите малко по-рано, когато е по-вероятно да си спомните сън.

Задръжте се за момент, преди да станете. Помислете за сънищата и прегледайте бележките си от нощта.

Ето още какво може да ви помогне да запомняте сънищата си:

Избягвайте кофеина, алкохола и никотина, особено в часовете преди лягане.

Правете редовни аеробни упражнения.

Лягайте си по едно и също време и ставайте по едно и също време всеки ден.

Преместете електронните устройства в друга стая, различна от спалнята.

Направете нещо релаксиращо час преди да си легнете.

Колко е важен сънят - вижте в следващото видео.

