Дакота Фанинг отбеляза един важен семеен момент – рождения ден на по-малката си сестра Ел!

Преди ден, на 9 април, 32-годишната Дакота публикува послание в социалните мрежи, в чест на специалния ден на Ел.

„Винаги ще бъдеш една от първите и най-големи любови в живота ми. Честит рожден ден“, написа актрисата към черно-бялата снимка, на която тя и сестра ѝ позират щастливо усмихнати на партито на Vanity Fair след "Оскарите" през 2026 г.

Тази година Ел Фанинг най-накрая получи първата си номинация за "Оскар" - за участието си във филма „Сантиментална стойност“.

„Благодаря ти, че тайно слагаш витамин B в чая, който ми правиш. Обичам те повече, отколкото мога да изразя с думи,“ завършва Дакота.

Снимка: Getty Images

Ел, която навърши 28 години, коментира публикацията с безброй червени сърчица – реакция, по-красноречива от каквито и да е думи.

В последните няколко години Ел Фанинг все по-упорито да се доказва като една от най-талантливите млади актриси. Всъщност, за възрастта си, тя има изключително богат опит в киното, тъй като започва да се снима още в раните си детски години.

Снимка: Getty Images

В последната година, младата актриса бе заета със снимките на най-новия си сериал - "Margo's Got Money Troubles", в който си партнира с звезди като Мишел Пфайфър. Миналия си рожден ден, тя прекара именно на снимачната площадка на поредицата – а тази година тя припомни на многобройните си последователи този емоционален за нея момент.

Освен в „Margo's Got Money Troubles“, Ел ще участва и в „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping“, както и в адаптацията на „The Nightingale“ по романа на Кристин Хана, която се очаква през 2027 г. - проект, в който за първи път ще си партнира на екран с по-голямата си сестра Дакота.

„Ще се наложи да бъдем просто колеги актьори на снимачната площадка. Въпреки че влизаме в ролите на две сестри“ сподели преди време номинираната за „Оскар“ актриса.

От своя страна Дакота казва, че е „притеснена, но и развълнувана“ да играе заедно с Ел. „Известно време двете съзнателно изграждахме собствените си пътища и бяхме много внимателни с проектите, по които работехме заедно,“ казва звездата от „The Sun Never Sets“ (2024 г.) пред Byrdie през изминалия ноември. „Но вече няма нужда от това. Утвърдихме се като две различни личности в света на киното, с два различни пътя.“

Какво още споделя Ел Фанинг за новите роли и предизвикателства в киното, както и за личния си живот - гледайте във видеото:

