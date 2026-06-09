Натали Трифонова продължава да показва една по-нежна и лична страна от живота си като майка, далеч от телевизионния екран и професионалните ангажименти. Тв водещата на bTV заведе сина си Арън на море в Гърция.

Това лято ще е още по-вълнуващо за Натали Трифонова, защото то ще е първото й като майка. А стартът на сезона вече е даден с най-сладката снимка на малчугана, който скоро ще навърши 9 месеца.

„Животът е чудесен“, споделя тв водещата на кадъра, която се наслаждава на времето в най-сладката мъжка компания.

На снимката двамата са удобно настанени под плажен навес, далеч от силното слънце. Натали изглежда в отлично настроение, докато се усмихва към камерата, а малкият Арън любопитно наблюдава случващото се около него.

Снимка: Инстаграм

За плажа водещата е избрала елегантен бял бански от две части, който красиво подчертава тена й. Визията е завършена със стилни слънчеви очила и ефектни златисти детайли, които добавят доза лукс към иначе непринудената визия. Разрошената от морския бриз коса допълва усещането за безгрижна ваканция край морето.

На плажа 9-месечният Арон се забавлява с няколко цветни играчки и гризалки. Малчуганът е седнал върху светла муселинова постелка и изглежда напълно спокоен в компанията на своята майка.

Фотографията излъчва спокойствие, семейна хармония и щастие, а феновете на водещата не пропуснаха да отбележат колко са сладки двамата на снимката.

Припомняме, че тв водещата роди първото си дете на 28 септември 2025 г. и обяви щастливата новина с думите: „Добре дошъл, Арън! Обич моя! Светът вече е по-красив!“

Баща на детето е шампионът по мотоциклетизъм Мартин Чой, когото водещата рядко показва в кадър.

За леката си бременност, новото ежедневие и спокойния характер на Арън Натали разказа в първото телевизионно интервю, което даде след раждането.

Снимка: Инстаграм

„Другите ми работи и ангажименти... всичко вече е на заден план. Има едно малко човече, което е най-важно. И всичко е съобразено изцяло с него. Аз съм много голяма късметлийка. Имам много кротко дете, което не плаче много, много е добричък“, заяви Трифонова в ефира на bTV в края на март.





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