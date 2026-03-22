След няколко месеца майчинство, синоптичката на bTV и водеща на предаването „CoolT“ Натали Трифонова се завърна на сцената и за първи път даде интервю след раждането. Разговорът ѝ с Елица Кънчева за предаването „Тази неделя“ беше емоционален и личен, а Натали сподели не само за професионалните си ангажименти, но и за радостите на майчинството.

„Това е първото ми интервю, всъщност, откакто станах майка и откакто съм вече зад кадър. Много се радвам да видя и колегите зад камерите“, каза Натали, докато разказваше за емоцията да се завърне на сцената, където миналата година обявила най-важното събитие в живота си.

Тя сподели, че бременността ѝ е преминала леко, а след раждането ежедневието ѝ се е променило коренно: „Другите ми работи и ангажименти... всичко вече е на заден план. Има едно малко човече, което е най-важно. И всичко е съобразено изцяло с него.“

Натали разказа за първородния си син Арън, който скоро ще навърши шест месеца: „Толкова много хора ме бяха наплашили, че е толкова тежко в първите месеци с това будуване, с нощното ставане. Но аз съм много голяма късметлийка. Имам много кротко дете, което не плаче много, така че много ми е добричък.“

Що се отнася до професионалния ѝ живот, Натали се завърна в театъра с мюзикъл, в който пее, танцува и играе.

Трифонова призна, че подготовката ѝ е включвала и запомняне на дълги и сложни имена на персонажи, както и справяне с пеенето: „С пеенето много ми помагаха колегите и вече пея вярно. Ролята ми предполага да си позволя и не толкова точно пеене.“

Въпреки завръщането на сцената, Натали подчертава колко ценни са тези първи месеци с детето: „Работата няма да избяга, но тези моменти мисля, че няма кой да ми ги върне.“

Тя не планира категорично връщане в телевизията в момента и обясни, че все още не е мислила по въпроса. На преден план остава най-важната ѝ роля - тази на майка.

Припомняме, че блондинката посрещна първата си рожба на 28 септември 2025 г. Оттогава последователите ѝ често стават свидетели на сладките моменти, прекарани с бебето, за които Натали споделя в профилите си в социалните мрежи.

Не можем да не споменем и стила на водещата, който впечатляваше както по време на бременността ѝ, така и след раждането на малкото ѝ съкровище.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER