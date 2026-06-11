Високите сметки за електроенергия са сред основните разходи във всяко домакинство. Оказва се обаче, че някои уреди харчат много повече ток, отколкото предполагаме. Добрата новина е, че с няколко лесни навика можем значително да намалим разходите си.

С покачването на цените на електроенергията все повече домакинства търсят начини да намалят сметките си за ток. Но освен икономията, експертите от Woman and Home напомнят, че правилното използване на електроуредите е важно и за безопасността у дома.

5 уреда, които харчат най-много

1. Пералня със сушилня

Това е един от най-енергоемките уреди у дома, тъй като съчетава две функции в една машина.

За да пестите ток, перете на 30–40 градуса, използвайте еко програмите и пускайте уреда само когато е напълно зареден.

2. Сушилня

Сушилнята е истинско спасение през студените месеци, но също така е сред най-големите консуматори на електроенергия.

Полезни съвети:

Почиствайте филтъра за мъх след всяко сушене

Използвайте топки за сушилня, които подобряват циркулацията на въздуха

При възможност избирайте модели с термопомпа, които са значително по-икономични

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3. Хладилник с фризер тип „американски“

Големият обем означава и по-висок разход на енергия.

За по-ниски сметки поддържайте температура около 4°C в хладилника и -18°C във фризера, не препълвайте хладилника. Ако моделът не е с технология No Frost, размразявайте го редовно.

4. Съдомиялна машина

Макар да е по-икономична от миенето на ръка в много случаи, неправилната употреба увеличава разходите.

Експертите препоръчват да пускате машината само при пълен капацитет и да използвате еко режим. Оставяйте съдовете да съхнат естествено, вместо да включвате допълнително сушене.

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5. Ракла-фризер

Често стои в гаража или мазето и остава извън полезрението ни, но работи денонощно.

За максимална ефективност фризерът трябва да бъде запълнен приблизително на 75–80% от капацитета си.

Кой е най-големият консуматор на ток у дома, прочетете тук:

Кога е време за нов уред?

Според експерти по домакинска техника по-новите модели са значително по-икономични. Ако вашият уред е на повече от 7 години, подмяната му може да намали сметките за ток дори ако все още работи без проблеми.

При покупка обръщайте внимание на енергийния клас, инверторните технологии и еко функциите – първоначалната инвестиция често се изплаща чрез по-ниски месечни разходи.