Високите сметки за електроенергия са сред основните разходи във всяко домакинство. Оказва се обаче, че някои уреди харчат много повече ток, отколкото предполагаме. Добрата новина е, че с няколко лесни навика можем значително да намалим разходите си.
С покачването на цените на електроенергията все повече домакинства търсят начини да намалят сметките си за ток. Но освен икономията, експертите от Woman and Home напомнят, че правилното използване на електроуредите е важно и за безопасността у дома.
5 уреда, които харчат най-много
1. Пералня със сушилня
Това е един от най-енергоемките уреди у дома, тъй като съчетава две функции в една машина.
За да пестите ток, перете на 30–40 градуса, използвайте еко програмите и пускайте уреда само когато е напълно зареден.
2. Сушилня
Сушилнята е истинско спасение през студените месеци, но също така е сред най-големите консуматори на електроенергия.
Полезни съвети:
- Почиствайте филтъра за мъх след всяко сушене
- Използвайте топки за сушилня, които подобряват циркулацията на въздуха
- При възможност избирайте модели с термопомпа, които са значително по-икономични
3. Хладилник с фризер тип „американски“
Големият обем означава и по-висок разход на енергия.
За по-ниски сметки поддържайте температура около 4°C в хладилника и -18°C във фризера, не препълвайте хладилника. Ако моделът не е с технология No Frost, размразявайте го редовно.
4. Съдомиялна машина
Макар да е по-икономична от миенето на ръка в много случаи, неправилната употреба увеличава разходите.
Експертите препоръчват да пускате машината само при пълен капацитет и да използвате еко режим. Оставяйте съдовете да съхнат естествено, вместо да включвате допълнително сушене.
5. Ракла-фризер
Често стои в гаража или мазето и остава извън полезрението ни, но работи денонощно.
За максимална ефективност фризерът трябва да бъде запълнен приблизително на 75–80% от капацитета си.
Кой е най-големият консуматор на ток у дома, прочетете тук:
Кога е време за нов уред?
Според експерти по домакинска техника по-новите модели са значително по-икономични. Ако вашият уред е на повече от 7 години, подмяната му може да намали сметките за ток дори ако все още работи без проблеми.
При покупка обръщайте внимание на енергийния клас, инверторните технологии и еко функциите – първоначалната инвестиция често се изплаща чрез по-ниски месечни разходи.