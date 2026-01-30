Няма нищо по-досадно от това да извадите току-що измити съдове от съдомиялната и да откриете засъхнали остатъци по вилиците и лъжиците. Може и да не сме се замисляли, но се оказва, че има правилен начин да подреждаме приборите в съдомиялната, който значително увеличава шансовете те да излязат чисти още след първото миене. Този трик се отнася за машини, които имат специална кошница и отделение за прибори, а не трети издърпващ се рафт.

Начинът на подреждане е от решаващо значение, защото, ако водата не може да достигне замърсената повърхност, мръсотията просто няма как да се отмие.

Ето как да подреждате приборите правилно:

Вилици и лъжици: дръжките надолу

При лъжиците и вилиците дръжките трябва да са надолу, а обяснението е съвсем просто – така работната площ и най-замърсените части са изложени на повече препарат и вода. Това намалява риска остатъци от храна да се задържат между зъбите на вилиците или в дъното на лъжиците.

Ножове: дръжките нагоре

Ножовете са изключение – и причината е безопасността. Ако ги подредите с дръжките надолу, остриетата остават нагоре и лесно могат да доведат до порязване при разтоварване.

Снимка: iStock

Още няколко важни правила за чисти прибори

Не претрупвайте кошницата за прибори. По-важно дори от посоката на подреждане е приборите да не са натъпкани, за да може водата и препаратът да си свършат работата.

Ако приборите редовно излизат мръсни дори след цял цикъл, накиснете ги в купа с топла сапунена вода веднага след употреба. Това предотвратява засъхването на храната и улеснява измиването им в съдомиялната.

Големите прибори, като черпаци, щипки и лъжици за сервиране, също трябва да имат достатъчно пространство за ефективно измиване. Ако са прекалено високи за кошницата за прибори и блокират разпръскващите рамена на съдомиялната, ги преместете на друго подходящо място в миещата машина.

