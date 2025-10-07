Вероятно няма друг домакински уред, който да е предизвиква толкова обсъждания, колкото съдомиялната машина. От големия дебат за предварителното изплакване до оптималния начин за подреждане на чинии, чаши и прибори.
Вероятно, повечето от смятат, че е въпрос на лично предпочитание. И все пак, съществуват няколко правила, които е добре да спазваме – за да имаме оптимално чисти съдове, кухненски прибори с дълъг живот и дори за да намалим потреблението на вода.
Изкуството на организацията
Експертите в тази област са убедени в това колко важен е начинът, по който подреждаме съдовете. Добро практическо правило е: големи предмети (средни до големи чинии и купи) се поставят на долния рафт, а по-малки и деликатни предмети (чаши, малки чинии или купи и дълги прибори) – на горния.
Тавите и платата задължително се слагат покрай страните или задната част на съдомиялната, за да не блокират потока на измиващия препарат. И като цяло съдовете трябва да са обърнати към центъра на съдомиялната за оптимален контакт с водните струи, а чашите и купите да са наклонени надолу, за да се предотврати събиране на вода и да се осигури правилно сушене.
По-добре е да избягваме да поставяме предмети върху зъбците - това може да доведе до надраскване или разместване.
Съдовете, които не бива да поставяме
- Остри предмети, като ножове или остриета, е по-добре да се мият на ръка.
- Дървени предмети, включително дъски за рязане и лъжици, могат да се изкривят или напукат при измиване в съдомиялна.
- Тенджери и тигани - особено чугунени и тези с незалепващо покритие. Неръждаемата стомана е изключение, въпреки че честото миене в съдомиялна може да доведе до корозия.
Осигуряване на оптимална работа
Това, което правим преди и след зареждането на съдомиялната, също е от значение. Експертите отново са единодушни: задължително е са премахнат остатъците от храна. Но чрез изтъргване, а не изплакване.
Причината е, че предварителното изплакване намалява ефективността на измиващия препарат. Препаратът е наситен с ензими и молекули, които улавят мазнините и буквално „се нуждае“ от остатъци от храна, за да върши работата си.
Все пак някои храни като яйца, сирене и упорити нишестени остатъци може да се нуждаят от леко предварително изплакване или накисване. Тези вещества могат дори да се запекат от топлината на съдомиялната.
Важно нещо, което трябва имаме предвид е и, че пренатоварените и мръсни съдомиялни водят до по-мръсни съдове. Редовното почистване на съдомиялната и филтъра ѝ ще държат кухнята ви в перфектен ред.
Във видеото вижте съвети как да почистим и най-мръсното място в дома - банята:
