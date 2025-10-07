Вероятно няма друг домакински уред, който да е предизвиква толкова обсъждания, колкото съдомиялната машина. От големия дебат за предварителното изплакване до оптималния начин за подреждане на чинии, чаши и прибори.

Вероятно, повечето от смятат, че е въпрос на лично предпочитание. И все пак, съществуват няколко правила, които е добре да спазваме – за да имаме оптимално чисти съдове, кухненски прибори с дълъг живот и дори за да намалим потреблението на вода.

Изкуството на организацията

Експертите в тази област са убедени в това колко важен е начинът, по който подреждаме съдовете. Добро практическо правило е: големи предмети (средни до големи чинии и купи) се поставят на долния рафт, а по-малки и деликатни предмети (чаши, малки чинии или купи и дълги прибори) – на горния.

Тавите и платата задължително се слагат покрай страните или задната част на съдомиялната, за да не блокират потока на измиващия препарат. И като цяло съдовете трябва да са обърнати към центъра на съдомиялната за оптимален контакт с водните струи, а чашите и купите да са наклонени надолу, за да се предотврати събиране на вода и да се осигури правилно сушене.

Снимка: iStock

По-добре е да избягваме да поставяме предмети върху зъбците - това може да доведе до надраскване или разместване.

Съдовете, които не бива да поставяме

Остри предмети , като ножове или остриета, е по-добре да се мият на ръка.

, като ножове или остриета, е по-добре да се мият на ръка. Дървени предмети , включително дъски за рязане и лъжици, могат да се изкривят или напукат при измиване в съдомиялна.

, включително дъски за рязане и лъжици, могат да се изкривят или напукат при измиване в съдомиялна. Тенджери и тигани - особено чугунени и тези с незалепващо покритие. Неръждаемата стомана е изключение, въпреки че честото миене в съдомиялна може да доведе до корозия.

Осигуряване на оптимална работа

Това, което правим преди и след зареждането на съдомиялната, също е от значение. Експертите отново са единодушни: задължително е са премахнат остатъците от храна. Но чрез изтъргване, а не изплакване.

Причината е, че предварителното изплакване намалява ефективността на измиващия препарат. Препаратът е наситен с ензими и молекули, които улавят мазнините и буквално „се нуждае“ от остатъци от храна, за да върши работата си.

Все пак някои храни като яйца, сирене и упорити нишестени остатъци може да се нуждаят от леко предварително изплакване или накисване. Тези вещества могат дори да се запекат от топлината на съдомиялната.

Снимка: iStock

Важно нещо, което трябва имаме предвид е и, че пренатоварените и мръсни съдомиялни водят до по-мръсни съдове. Редовното почистване на съдомиялната и филтъра ѝ ще държат кухнята ви в перфектен ред.

