Домашните любимци носят радост, но и един неизбежен „бонус“ – косми по дрехи, одеяла и спално бельо. За щастие, съществува прост метод, който решава проблема в голяма степен още преди да пуснем дрехите в пералнята.

Трикът, който се прилага е много лесен и отнема малко време. Преди да сложите дрехите в пералнята, пуснете ги в сушилнята за 10 минути на програма за освежаване на тъкани “Air Only”, или позната още като „Air Fluff”, заедно с ароматизираща кърпичка за сушилня. Този кратък цикъл помага да се отстранят полепналите косми и да се намали статичното електричество, което ги кара да се задържат по тъканите.

Важно е да се знае предварително, че този метод няма да отстрани на 100 % всички косми, а значително ще намали тяхното количество по дрехи, одеяла и спално бельо. Разликата между „преди“ и „след“ е осезаема, като голяма част от космите се събират още в сушилнята. Това позволява да пуснете в пералнята дрехите с косми заедно с други, като това не създава предпоставка всичко да се разнесе и в уреда за пране.

Снимка: iStock

Имайте предвид, че повечето кърпички за сушилня са предназначени за мокри тъкани, а не за сухи. Използването им върху сухи дрехи може да остави лек филм, който се усеща на допир.. Ако дрехите ще се перат веднага след това, това не е проблем. Ако не, то по-добре вземете вече използвана кърпичка или леко навлажнете дрехите.

Макар този трик да не премахва абсолютно всеки косъм, той значително улеснява прането и щади пералнята. Само не забравяйте да почиствате филтъра на сушилнята – натрупaните косми може да намалят ефективността ѝ и дори да създадат риск от прегряване.

Снимка: iStock

