Животът с домашни любимци носи много радост, но и редица битови предизвикателства. Един от най-често срещаните проблеми е наличието на козина из цялото жилище - по дрехите, мебелите, килимите и дори във въздуха. Особено през периодите на сезонна смяна на козината, ситуацията може да стане сериозно досадна.

Въпреки че напълно да се избавим от космите на домашните любимци е почти невъзможно, има начини да ги сведем до минимум и да поддържаме дома си чист и уютен.

Причините за космите навсякъде

Домашните любимци, особено кучета и котки с дълга или гъста козина, естествено сменят козината си. Това е напълно нормален процес, който се засилва пролет и есен. Фактори като стрес, неправилно хранене или заболявания също могат да увеличат окапването.

Ежедневна грижа за намаляване на космите

Редовно сресване

Един от най-ефективните начини за контрол на космите е ежедневното или поне седмичното разресване. Това не само премахва мъртвите косми, преди да се разпилеят из дома, но и подобрява кръвообращението на животното и състоянието на козината.

Къпане с подходящ шампоан

Използването на качествен шампоан, съобразен с типа козина, може значително да намали окапването. Не бива обаче да се прекалява с къпането, тъй като прекалено честото миене може да изсуши кожата и да увеличи загубата на козина.

Правилно хранене

Здравата кожа и козина започват отвътре. Храната на домашния любимец трябва да е богата на омега-3 и омега-6 мастни киселини, витамини и минерали. Консултация с ветеринар може да помогне при избора на подходяща диета или добавки.

Поддържане на дома чист - ето как:

Прахосмукачка с HEPA филтър

Обыкновените прахосмукачки често не успяват да засмучат фините косми. Използвайте модел с HEPA филтър и силна всмукателна мощност, особено върху килими, мокети и тапицирани мебели.

Ролки за почистване на дрехи

Те са евтини, лесни за използване и идеални за бързо премахване на косми от дрехи, мека мебел или спално бельо. За по-големи повърхности можете да използвате четки с гумена повърхност или специални ролери с повтаряща се употреба.

Микрофибърни кърпи и мопове

Микрофибърът привлича космите по-ефективно от обикновените кърпи. Използвайте ги за прахосване, избърсване на подове и дори мебели.

Овлажнител за въздух

Сухият въздух може да засили окапването на козина. Овлажнителят ще подобри не само състоянието на козината, но и цялостния микроклимат в жилището.

Превантивни мерки

Не позволявайте на домашния любимец да се качва по легла, възглавници и дрехи, ако това е възможно.

Поставете одеяла или калъфи върху мебелите, които лесно се перат.

Почиствайте по-често по време на сезонната смяна на козината.

Приучете домашния любимец към определени зони в дома, за да ограничите разпространението на козината.

Ако забележите, че животното губи прекомерно много козина, има плешиви петна, сърбеж или раздразнение по кожата, задължително се обърнете към ветеринарен лекар. Прекомерната загуба на козина може да бъде симптом на алергии, паразити, кожни заболявания или хормонални проблеми.

