С падането на температурите под нулата и снеговалежите много стопани на домашни животни си задават въпроси как най-добре да се погрижат за своите любимци в студените месеци. Нуждае ли се кучето от зимно облекло? Трябва ли заекът да бъде прибран на закрито? Безопасно ли е за дворните котки да излизат навън през зимата? Международната организация за защита на животните "Четири лапи" споделя няколко основни препоръки и обръща внимание, че грижата за домашните любимци през зимата е по-лесна, отколкото повечето стопани може би предполагат.

Грижа за кучетата

Облекло и защита от студа

Късокосместите породи, като добермани, хрътки и чихуахуа, както и по-възрастните кучета, са по-уязвими на ниските температури. За тези четириноги представители фондацията препоръчва използването на топли пуловери или якета, които покриват гърба, без да ограничават движенията или езика на тялото на животното.

Грижа за лапите

Лапите, ушите и опашката са най-податливи на измръзване. Обувките за кучета могат да осигурят ефективна защита, ако са с правилния размер и позволяват нормална терморегулация. Използването на кремове, богати на масла, предпазва лапите от напукване, а поддържането на къса козина между пръстите предотвратява образуването на болезнени ледени бучки. След всяка разходка лапите трябва да се измиват, за да се избегне поглъщането на сол и пясък, ако животното оближе само лапичките си.

Хранене и хидратация

Кучетата, които прекарват повече време навън, се нуждаят от допълнителни калории, докато тези, които живеят основно на закрито, трябва да поддържат балансиран хранителен режим, за да не наддават на тегло. Осигуряването на достатъчно прясна вода е от съществено значение за здравето на кожата и козината.

Безопасност при разходки

Стопаните е добре да избягват разходки върху заледени водни повърхности и да държат кучетата си на каишка. Признаци като треперене и честото вдигане на лапите показват, че на животното му е студено и е време да се прибере на топло.

Грижа за котките през зимата

Хранене и енергия

През зимните месеци и котките се нуждаят от повече калории, за да поддържат енергията си и телесната температура. По-ниските външни температури и повишеният разход на енергия за терморегулация изискват по-богата и балансирана диета, съдържаща достатъчно протеини и полезни мазнини. От фондацията напомнят, че е важно е храната да бъде съобразена с възрастта, активността и начина на живот на котката – дали прекарва повече време навън или основно на закрито. Както и за осигуряването на постоянен достъп до прясна незамръзнала вода.

Излизане навън и подслон

За тези, които биват отглеждани като дворни, е важно да се осигури добре изолиран и водоустойчив подслон – гараж или специална къщичка с топли одеяла. По-ранното стъмване увеличава риска от пътни инциденти. Светлотразяващите нашийници могат да помогнат, но трябва да се използват внимателно.

Грижа за малки домашни любимци

За малките бозайници като зайци, морски свинчета и хамстери е добре постепенно да свикнат с по-ниските температури още преди зимата, за да развият естествена „зимна защита“, особено ако биват отглеждани на открито. "Четири лапи" подчертава важността от това външните заграждения като под стени и покрив да бъдат добре изолирани, за да може животните да получат нужната топлина. През зимата те се нуждаят от концентриран фураж и постоянен достъп до незамръзнала питейна вода, която трябва да се проверява редовно.

Грижата за домашните любимци през зимния сезон е ключова за тяхното здраве, комфорт и безопасност. С правилна подготовка, балансирано хранене и внимание към специфичните нужди на всяко животно, стопаните могат да осигурят спокойни и безопасни зимни месеци за своите четириноги и малки приятели.

Не всички опашатковци обаче имат късмета да бъдат отглеждани с грижа, любов и внимание по време на студените дни. Зимният сезон крие големи рискове за бездомните животни. Когато температурите паднат, четириногите отчаяно търсят топло място, където да намерят подслон. Често това място е в близост до автомобили – под двигателите, около гумите или дори - под или върху капака. Паркираните коли задържат топлина дълго след спирането, което ги прави привлекателни скривалища за беззащитните животни. За съжаление, това удобство може да се превърне в истинска заплаха за живота им. Много безстопанствени четириноги заспиват или се заклещват там, без да осъзнават опасността. Една неволна стартираща маневра може да завърши с фатален край. От фондацията призовават шофьорите да отделят минутка през зимните месеци, за да проверят автомобилите си, преди да потеглят. Само няколко потупвания по капака могат да спасят живота на едно бездомно животно.

