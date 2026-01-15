За да се грижим правилно за дрехите и за да изглеждат те винаги така както сме ги харесали в магазина, трябва да познаваме обозначенията и знаците по тях. И което е по-важно да им обръщаме внимание и да ги спазваме.

Ето някои от най-често използваните символи, когато перете сушите, гладите и центрофугирате вашите любими дрехи:

Символи за пране

Обикновено те имат един общ елемент - съд, пълен с вода. Ето какво означават останалите неща, илюстрирани върху него:

Ръка над съда: Препоръчително е дрехата да се пере на ръка

Препоръчително е дрехата да се пере на ръка Зачеркнат съд: Дрехите обозначени с подобен знак не се перат

Дрехите обозначени с подобен знак не се перат Надпис "30" в съда (някъде се среща и една точка в съда): Температурата на пране трябва да е не повече от 30 градуса

Температурата на пране трябва да е не повече от 30 градуса Надпис "40" в съда: Температурата на пране не трябва да е по-висока от 40 градуса

Температурата на пране не трябва да е по-висока от 40 градуса Надпис "60" в съда: Температура на пране не по-висока от 60 градуса

Температура на пране не по-висока от 60 градуса Надпис "70", "80" или "90"в съда: Дрехите могат да се перат на много висока температура

Символи за гладене

Зачеркната ютия: В никакъв случай не се глади

В никакъв случай не се глади Ютия с една точка: Гладете при температура 110 градуса

Гладете при температура 110 градуса Ютия с две точки: Гладете при температура 150 градуса

Гладете при температура 150 градуса Ютия с три точки: Гладете при температура 200 градуса

Символи за сушене

Зачеркната сушилня: Не използвайте центрофуга за изсушаване

Не използвайте центрофуга за изсушаване Сушилня с две точки: Бъдете внимателни с центрофугата. Сушете на умерена температура и по-кратка програма

Бъдете внимателни с центрофугата. Сушете на умерена температура и по-кратка програма Сушилня с една точка: Нормално сушене с центрофуга

Символи за избелване

Зачеркнат триъгълник: Не използвайте белина

Не използвайте белина Триъгълник: Можете да използвате белина

Символи за химическо чистене

Зачеркнат празен кръг: Не се използва химическо чистене

Не се използва химическо чистене Празен кръг: Само професионално химическо чистене

Снимка: iStock

