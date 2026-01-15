За да се грижим правилно за дрехите и за да изглеждат те винаги така както сме ги харесали в магазина, трябва да познаваме обозначенията и знаците по тях. И което е по-важно да им обръщаме внимание и да ги спазваме.

Ето някои от най-често използваните символи, когато перете сушите, гладите и центрофугирате вашите любими дрехи:

Символи за пране

Обикновено те имат един общ елемент - съд, пълен с вода. Ето какво означават останалите неща, илюстрирани върху него:

  • Ръка над съда: Препоръчително е дрехата да се пере на ръка
  • Зачеркнат съд: Дрехите обозначени с подобен знак не се перат
  • Надпис "30" в съда (някъде се среща и една точка в съда): Температурата на пране трябва да е не повече от 30 градуса
  • Надпис "40" в съда: Температурата на пране не трябва да е по-висока от 40 градуса
  • Надпис "60" в съда: Температура на пране не по-висока от 60 градуса
  • Надпис "70", "80" или "90"в съда: Дрехите могат да се перат на много висока температура
Символи за гладене

  • Зачеркната ютия: В никакъв случай не се глади
  • Ютия с една точка: Гладете при температура 110 градуса
  • Ютия с две точки: Гладете при температура 150 градуса
  • Ютия с три точки: Гладете при температура 200 градуса
Символи за сушене

  • Зачеркната сушилня: Не използвайте центрофуга за изсушаване
  • Сушилня с две точки: Бъдете внимателни с центрофугата. Сушете на умерена температура и по-кратка програма
  • Сушилня с една точка: Нормално сушене с центрофуга
Символи за избелване

  • Зачеркнат триъгълник: Не използвайте белина
  • Триъгълник: Можете да използвате белина

Символи за химическо чистене

  • Зачеркнат празен кръг: Не се използва химическо чистене
  • Празен кръг: Само професионално химическо чистене

