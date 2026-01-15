За да се грижим правилно за дрехите и за да изглеждат те винаги така както сме ги харесали в магазина, трябва да познаваме обозначенията и знаците по тях. И което е по-важно да им обръщаме внимание и да ги спазваме.
Ето някои от най-често използваните символи, когато перете сушите, гладите и центрофугирате вашите любими дрехи:
Символи за пране
Обикновено те имат един общ елемент - съд, пълен с вода. Ето какво означават останалите неща, илюстрирани върху него:
- Ръка над съда: Препоръчително е дрехата да се пере на ръка
- Зачеркнат съд: Дрехите обозначени с подобен знак не се перат
- Надпис "30" в съда (някъде се среща и една точка в съда): Температурата на пране трябва да е не повече от 30 градуса
- Надпис "40" в съда: Температурата на пране не трябва да е по-висока от 40 градуса
- Надпис "60" в съда: Температура на пране не по-висока от 60 градуса
- Надпис "70", "80" или "90"в съда: Дрехите могат да се перат на много висока температура
Символи за гладене
- Зачеркната ютия: В никакъв случай не се глади
- Ютия с една точка: Гладете при температура 110 градуса
- Ютия с две точки: Гладете при температура 150 градуса
- Ютия с три точки: Гладете при температура 200 градуса
Символи за сушене
- Зачеркната сушилня: Не използвайте центрофуга за изсушаване
- Сушилня с две точки: Бъдете внимателни с центрофугата. Сушете на умерена температура и по-кратка програма
- Сушилня с една точка: Нормално сушене с центрофуга
Символи за избелване
- Зачеркнат триъгълник: Не използвайте белина
- Триъгълник: Можете да използвате белина
Символи за химическо чистене
- Зачеркнат празен кръг: Не се използва химическо чистене
- Празен кръг: Само професионално химическо чистене
