В края на миналата година стана ясно, че изключително популярните страховити кукли Лабубу, по които цял свят полудя, имат потенциала да се превърнат в истински кино феномен. Съвсем скоро те ще са главни герои в пълнометражен филм, обявиха от китайската компания за играчки Pop Mart и Sony Pictures.

Освен като играчки и модни аксесоари, тези едновременно сладки и странни създания очевидно са готови да покорят и филмовата индустрия. Пренасянето им на големия екран ще бъде поверено на режисьора Пол Кинг, известен с проекти като „Уонка“, „Падингтън“ и комедийния сериал на BBC „The Mighty Boosh“.

Мания по Лабубу, която се превръща в кино

Все още няма официално обявена дата за премиера. По информация на двете компании, продукцията е в ранен етап на развитие и ще комбинира игрални сцени с компютърно генерирана анимация. Идеята за Лабубу се ражда преди повече от десетилетие и принадлежи на хонконгския художник Касинг Лунг. Героят представлява горско елфче, вдъхновено от нордическата митология, и е част от книжната поредица „The Monsters“, която включва разнообразни фантастични персонажи.

Популярността на Лабубу помогна на Pop Mart да разшири дейността си отвъд света на играчките, като компанията вече управлява дори тематичен парк в Пекин. Сега тя прави следващата стъпка, навлизайки и във филмовата индустрия.

Лабубу са сред най-търсените продукти на Pop Mart, като част от чара им се крие в начина, по който се продават – чрез т.нар. „blind box“ (кутия на изненада). При покупка клиентите не знаят коя точно фигурка ще получат, докато не отворят опаковката. Цял свят буквално полудя по тях, а много от знаменитостите също се увлякоха по манията Лабубу, като използваха куклите за модни аксесоари. Страховитите Лабубу определено са тренд, който никога не спира да вълнува и със сигурност ще продължи да е навсякъде из социалните мрежи и модните, папарашки снимки.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER