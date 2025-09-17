Moynat - историческата френска луксозна марка, основана през 1849 г., специализирана в ръчно изработени сандъци и кожени изделия, обедини сили с Kasing Lung, съвременен артист и създател на култовите герои "Чудовищата", включващи куклите Лабубу, които бързо станаха популярни из цял свят – за обща лимитирана колекция. Колаборацията ще бъде официално представена на 11 октомври, по повод 10-годишнината на "Чудовищата".

Арт колаборациите като нова луксозна тенденция

Moynat не е единственият популярен бранд, който залага на артистични колаборации и експерименти. Все повече модни къщи преминават границите на класическата мода и навлизат в света на съвременното изкуство и дизайнерските играчки:

Louis Vuitton x Yayoi Kusama възвърнаха популярния полка-дот почерк в истински вирусен мащаб.

Dior x Otani Workshop задълбочиха тенденцията към съвместни проекти с японски артисти и лимитирани серии.

Gucci x Superplastic изтриха границите между мода, дизайнерски играчки и дигитална култура.

Нишовото вече е мейнстрийм

С това партньорство Moynat изпраща ясен сигнал - доскоро нишовото сливане между арт играчки и луксозни чанти вече не е толкова специфично и рядко. Това е новото бойно поле за колекционери, където границите между изкуство, носталгия и висша мода се размиват в името на креативността и развиването на различни, но вълнуващи идеи. Колекцията Moynat x Kasing Lung обещава да бъде не просто мода, а изкуство, което докосва и впечатлява.

Вижте повече за куклите Лабубу - тук:

