Би ли изглеждала кожата ни различно, ако вместо с обикновена, я мием с газирана вода? Това е една идея, която звучи не само странно, но вероятно и никога не би ни хрумнала.

Но в света на грижата за кожата все по-често се задава въпросът как водата, която използваме всекидневно, може реално да повлия на начина, по който изглежда кожата ни. Защото именно водата е първият контакт на кожата с ежедневната грижа - въпреки че често обръщаме преобладаващо внимание на кремовете и серумите.

Как чешмяната вода влияе на кожата

В повечето европейски градове чешмяната вода е с добро качество и безопасна за употреба. Въпреки това, съставът ѝ може да повлияе на кожата при някои хора. Така наречената твърда вода съдържа повече минерали и често е хлорирана, което може да предизвика усещане за сухота или опъване след измиване.

Кожата се характеризира с леко киселинно pH, докато чешмяната вода обикновено е по-неутрална или леко алкална. Тази разлика може временно да наруши баланса на повърхността ѝ, макар че в повечето случаи той бързо се възстановява. Затова чешмяната вода сама по себе си не уврежда кожата, но може да създаде лек дискомфорт при по-чувствителни типове.

Снимка: iStock

Защо да използваме газирана вода

Газирана вода съдържа разтворени минерали като калций, магнезий и бикарбонати. Съставът ѝ често е по-стабилен и не съдържа хлор - ето защо някои я възприемат като по-щадяща алтернатива за измиване на лицето.

Особено при много чувствителна кожа, розацея или след дерматологични процедури, такава вода може да предизвика по-малко опъване или раздразнение.

А мехурчетата въглероден диоксид действат като много нежен ексфолиант и могат да създадат освежаващо усещане.

И въпреки че на този етап липсват конкретни изследвания, доказващи ползите на газираната вода за кожата, все пак може да опитаме тази интересна бюти тенденция, станала популярна най-вече в азиатските ритуали за грижа за красотата.

А най-важното е да запомним едно - ключът към здравата кожа не се крие във вида на водата, която ще използваме, а в простата и постоянна рутина: почистване, добър хидратиращ крем и защита от слънцето.

