Грижата за кожата не се изчерпва само с козметични продукти. Ежедневните ни навици имат огромно влияние върху състоянието на кожата – както положително, така и отрицателно. Ето 15 често срещани грешки, които пречат на кожата да изглежда здрава, свежа и млада.

Липса на достатъчно сън

Недоспиването нарушава процесите на възстановяване в организма. Кожата става бледа, появяват се тъмни кръгове под очите и преждевременни бръчки.

Пропускане на почистването преди лягане

Оставянето на грим и замърсявания през нощта запушва порите и води до акне и възпаления. Вечерното почистване е задължителна стъпка.

Прекомерно измиване на лицето

Твърде честото миене с агресивни продукти отнема естествените масла на кожата, което води до сухота и раздразнение.

Използване на неподходящи продукти

Всеки тип кожа има различни нужди. Продукти, които не са съобразени с нея, могат да причинят обриви, зачервяване или прекомерно омазняване.

Пропускане на слънцезащита

UV лъчите са основен фактор за преждевременно стареене и пигментации. Слънцезащитният крем трябва да се използва целогодишно, дори в облачни дни.

Лошо хранене

Излишъкът от захар, преработени храни и мазни продукти влияе негативно върху кожата. Балансираното хранене с повече зеленчуци, плодове и вода е от ключово значение.

Недостатъчен прием на вода

Дехидратираната кожа изглежда уморена и без блясък. Достатъчното количество вода помага за поддържането на еластичността и свежестта ѝ.

Пушене

Цигареният дим намалява снабдяването на кожата с кислород, което ускорява стареенето и влошава тена.

Прекомерна употреба на алкохол

Алкохолът дехидратира и разширява кръвоносните съдове, което може да доведе до зачервяване и възпаления.

Често докосване на лицето

Ръцете пренасят бактерии и замърсявания, които могат да причинят пъпки и раздразнения.

Изстискване на пъпки

Това води до белези, възпаления и разпространение на бактерии. Най-добре е проблемът да се остави на специалист.

Липса на физическа активност

Движението стимулира кръвообращението и подобрява снабдяването на клетките с кислород. Заседналият начин на живот влияе неблагоприятно на тена.

Неправилна употреба на ексфолианти

Прекаленото търкане на кожата я прави чувствителна и раздразнена. Ексфолирайте умерено – един до два пъти седмично според типа кожа.

Използване на мръсни аксесоари

Грим четки, калъфки за възглавници и мобилни телефони събират бактерии. Почиствайте ги редовно, за да предотвратите инфекции.

Пренебрегване на стреса

Хроничният стрес повишава нивата на кортизол, който влияе негативно върху производството на себум и може да доведе до акне и възпаления.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK