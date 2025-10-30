Джонг Ми Ким – международен обучител и експерт по естетични и биотехнологични терапии – гостува в София, за да представи съвременни методи за неинвазивно обновяване на кожата. Тя демонстрира иновативна техника, известна като биомикронидлинг и представи тенденциите в процедурите, насочени към клетъчна регенерация и поддържане на здрава кожна бариера.

Какво представлява биомикронидлингът?

Биомикронидлингът е техника, базирана на използването на спикули - микроскопични игловидни частици, извлечени от сладководни гъби. При нанасяне върху кожата те проникват в повърхностния слой и създават микростимулация, която активира процесите на клетъчно обновяване. Методът има за цел да подобри текстурата и еластичността на кожата, като стимулира естествения синтез на колаген и еластин.

Предимството на този подход е, че не изисква възстановителен период и може да се прилага целогодишно, включително през есенно-зимния сезон, когато кожата е по-податлива на регенерация след летните натоварвания от слънце и вятър.

ДНК на сьомга

Централна активна съставка в биомикронидлинга е PDRN (polydeoxyribonucleotide) – биополимер, извлечен от ДНК на сьомга, който има близка структура до човешката. Според клинични наблюдения тази молекула стимулира процесите на възстановяване на тъканите, подпомага синтеза на колаген и оказва противовъзпалително действие. В комбинация с пептиди, пантенол и серамиди, PDRN комплексът подпомага регенерацията на клетките, засилва защитните функции на кожата и спомага за по-бързо възстановяване при признаци на умора, сухота или дразнене.

Подходящо ли е да се прилага сега?

Експертите посочват, че есента и зимата са особено подходящи за терапии, насочени към обновяване на кожата. В този период слънчевото лъчение е по-слабо, което намалява риска от пигментации и позволява на кожата да се възстанови по-добре. Биомикронидлингът може да бъде включен както в професионални програми за регенерация, така и в поддържащи грижи между по-интензивни процедури.

На границата между биотехнология и дерматология

Събитието акцентира върху значението на научния подход и безопасността в естетичната практика. Бъдещето на естетичната дерматология е свързано с интеграцията на биотехнологични съставки и клетъчни активатори, които стимулират собствените механизми на кожата, без да я натоварват излишно.

„Биомикронидлингът на GENOSYS е бъдещето на неинвазивното подмладяване – комбинация от наука, биотехнология и изкуството да докоснеш естествената красота“, коментира Марина Гаргуша - организатор на събитието и основател на Persona PreventAge и Persona Academy.

