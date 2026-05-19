Вече имаш роклята, имаш обувките. Изчистен е и всеки детайли по визията. С изключение на едно важно - маникюра за бала!

Независимо дали ще запазиш час в салон или ще си направиш ноктите сама вкъщи, цветът и формата на ноктите за бала могат да добавят много към цялостната визия, особено ако са в перфектна координация с облеклото. Но какъв цвят лак да избереш в зависимост от нюанса на роклята?

Тук в помощ идват експертите, които споделят пред TeenVogue своите класически, забавни и неочаквани предложения за всеки цвят рокля.

Черна рокля

Когато избираш маникюр за черна рокля, можеш да поемеш почти във всяка посока. Черно върху черно винаги е добър избор, както се вижда и от бляскавата визия на Селена Гомес на наградите "Златен глобус" 2026. Ако искаш да направиш по-силно впечатление, известната маникюристка Бет Фрикe съветва използването на смели цветове: „С черна рокля носи ярки цветни акценти, за да я допълниш! Пробвай неонови нюанси, тюркоазено или кобалтовосиньо – и дори наситено бананово жълто."

Бяла рокля

Бялата рокля е идеално платно за цветни нюанси. Според Джули Кандалек, основател на Masterclass Nail Academy, бялото е чудесна възможност за светлокоралов или яркотюркоазен маникюр за бала.

Червена рокля

„Съчетаването на еднакви цветове е напълно допустимо тук“, казва маникюристката Трейсли Пърсивал. „При червеното е много важно да се улучи правилният подтон. Червена рокля с оранжев оттенък изисква топъл цвят на лака. Ако червеното е с хладен, синкав подтон и лакът трябва да го следва. Розовото също стои много стилно с червено - в момента това е любимата ми комбинация“.

Розова рокля

„Опитай нещо забавно и уникално като свежосиньо или ментово зелено, което да координира с бижутата ти или да се съчетае с грима на очите, за да модернизира визията“, казва Фрикe. А ако искаш да направиш контраст със мекия нюанс на роклята, пробвай наситено ярко червено.

Синя рокля

Червеният, както и кораловият лак, естествено се съчетава със синия цвят. Много свежо изглежда бледосиньо с почти „голи“ нокти - както при Кендъл Дженър.

Флорална рокля

„Ако носиш флорална рокля, не трябва останалата част от визията - грим и нокти, да са прекалено сладникави“, казва Нони Крeм, основател на Butter London. „Балансът е важен - можеш да избереш драматичен тъмен цвят като винено-черно или да добавиш нещо игриво и блестящо. Френският маникюр също стои чудесно.“

Златиста рокля

Можеш да отидеш докрай и да комбинираш златна рокля с металически или блестящ маникюр. Топли цветове като оранжево и кафяво също стоят отлично със злато. За по-сдържана визия, телесните тонове са най-добрият избор.

Металическа рокля

В този случай избери студени нюанси като сиво, меко лилаво или меко синьо-лилаво. Те подчертават среброто и добавят романтичен ефект.

Зелена рокля

Изумруденозелената рокля се комбинира перфектно с виненочервено или сапфирено синьо. А ако искаш роклята да е центърът на вниманието, заложи на деликатен блясък върху телесна основа.

Лилава рокля

Бежово-сивите тонове изглеждат неочаквано стилно с лавандулова рокля, както и металически нюанси като сребро и злато. За по-нежен вид светлокораловото е свеж и пролетен избор.

