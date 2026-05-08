През месец май учените очакват повишена геомагнитна активност, а прогнозите на американския Център за прогнозиране на космическото време към NOAA (SWPC) показват, че в средата на май са възможни магнитни бури от ниво G1 – „слаби“ по международната скала, но осезаеми. Пикът на бурите у нас се очаква да се усети между 15 и 16 май.

Причината е засилената активност на Слънцето, което в момента се намира близо до пика на своя 11-годишен цикъл. При мощни слънчеви изригвания и т.нар. коронални изхвърляния на маса към Земята се насочват огромни потоци от заредени частици. Когато те взаимодействат със земното магнитно поле, се образуват геомагнитни смущения и магнитни бури.

Според NOAA най-силните геомагнитни явления могат да достигнат ниво G4 и дори G5 – категории, които вече са способни да повлияят на сателити, GPS системи, радиокомуникации и електропреносни мрежи. Подобни мощни събития бяха наблюдавани през последните няколко години по време на активния Слънчев цикъл 25.

За България през май не се очакват екстремни сценарии, но е възможно да има краткотрайни смущения в GPS навигацията, мобилните комуникации и някои сателитни услуги при по-интензивни магнитни бури. Енергийната система у нас не е сред най-рисковите в Европа, но операторите на критична инфраструктура следят внимателно прогнозите за космическото време.

Учените подчертават, че прогнозите остават динамични, защото активните области на Слънцето могат бързо да променят силата и посоката на изхвърлената плазма.

Има ли опасности за здравето?

Според медицинските данни магнитните бури не са опасни за повечето хора. Част от т.нар. метеочувствителни хора обаче могат да усетят дискомфорт при резки промени в геомагнитната активност.

Най-често се съобщава за:

главоболие

отпадналост

нарушения на съня

раздразнителност

колебания в кръвното налягане

засилване на хронични болки

Най-чувствителни обикновено са хората със сърдечно-съдови заболявания, високо кръвно налягане и хроничен стрес.

Специалистите препоръчват в дните с повишена геомагнитна активност:

повече сън и добра хидратация

ограничаване на алкохола и кофеина

по-лека физическа активност

разходки на чист въздух

храни, богати на магнезий и калий

Най-мощните геомагнитни бури в историята

Най-известното подобно събитие остава т.нар. „Събитие Карингтън“ от 1859 г., когато телеграфни системи по света аварират, а полярни сияния се виждат дори в Карибския регион.

По-късно през 1989 г. мощна магнитна буря оставя без ток 6 милиона души в Канада. През 2003 г. „Хелоуинските бури“ причиняват смущения в сателити и авиацията, а през 2024 и 2025 г. NOAA регистрира едни от най-силните геомагнитни явления за последните две десетилетия.