Май носи по-лека, по-топла и по-оптимистична енергия и мнозина ще усетят, че нещата най-накрая потръгват за тях през този месец. Любовта, работата, парите и личностното развитие ще бъдат във фокуса през май, но всяка зодия ще има свой собствен специален „златен период“.

Ако се чудите кога да направите важен ход, да насрочите интервю, да излезете на среща или просто да опитате късмета си, астрологията има отговора.

Най-щастливите дати през май за всяка зодия

Овен

9 май е денят, в който увереността ви расте, а енергията ви е в своя пик. Идеален момент за бизнес преговори, нови начала и смели решения. Ако отдавна отлагате нещо, сега е моментът да

започнете.

Телец

Сезонът на Телец ви носи сила, а 15 май е особено благоприятен за пари, стабилност и любовни връзки. Може да получите добри новини, свързани с работа или финанси.

Близнаци

С навлизането ви в сезона се отваря нова глава, а по-спациално значение ще има за вас 21 май. Тази дата носи свежест, нови познанства и усещане, че сте отново в стихията си. Чудесен ден за общуване и правене на планове.

Рак

Емоционалната яснота и вътрешният мир идват точно тогава. Ако сте били объркани относно връзки или семейни въпроси, нещата биха могли да се наместят на 12 май.

Лъв

Светлините на прожекторите отново са върху вас! Очаквайте възможности за повишение, комплименти и признание. 18 май е чудесен ден за публични изказвания, интервюта за работа или

всяка ситуация, в която искате да блеснете.

Дева

Практичността и фокусът започват да носят конкретни резултати. 10 май е идеална дата за справяне с документи, финанси и организиране на живота ви. Всичко, което започнете тогава, има потенциал да продължи.

Везни

Романтична и хармонична енергия ви съпътства на 24 май. Любовните връзки могат да процъфтяват, а необвързаните Везни биха могли веднага да срещнат някой, който ги заинтригува.

Скорпион

Интуицията ви е невероятно силна! Доверете се на интуитивните си инстинкти и не пренебрегвайте знаците около вас. Датата 14 май е добър момент да вземете важни лични решения и да сложите край на стари истории.

Стрелец

Приключенският ви дух се пробужда отново. 27 май ви носи желание за пътуване, промяна и нови преживявания. Възможна е и неочаквана бизнес възможност.

Козирог

Упоритата ви работа най-накрая се отплаща. 16 май е един от най-добрите дни от месеца за кариера, преговори и финансови решения. Всичко, върху което сте работили, вече може да даде резултати.

Водолей

Вдъхновението и креативността нарастват с всеки изминал час. Ако правите нещо иновативно или искате да започнете проект, тогава на 22 май бихте могли да получите страхотна идея или подкрепа от

правилния човек.

Риби

Чувствата, интуицията и любовта излизат на преден план. 11 май е идеална за емоционални разговори, помирения и всичко, свързано със сърцето. Рибите биха могли да изпитат особено прекрасен мир.