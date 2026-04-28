Нов обрат в „Ергенът“ 5 постави фокус върху Стоян и срещата му с неговите родители – разговор, който не мина без любопитен астрологичен момент. Именно майката на Стоян насочи вниманието към зодиите, когато в разговора стана дума за жената, която най-силно е впечатлила сина ѝ.

Стоян посрещна родителите си с огромно вълнение и призна, че присъствието им в този момент е безценно за него. Той им разказа за трудния период, през който е преминал в имението, за краткото си оттегляне от формата и за нуждата да остане насаме със себе си, за да си върне силата и яснотата.

По време на откровения разговор Стоян призна, че вече е направил своя избор. Той описа избраницата си като жена, която първоначално остава встрани и не търси внимание, но с времето разкрива качества, които за един зрял мъж са много по-ценни от моментната емоция и външния блясък.

Снимка: Филип Станчев

Именно тогава разговорът стигна до зодиите. Майката на Стоян се пошегува и попита дали избраницата му не е Скорпион – знак, който често се свързва със силен характер, магнетизъм и сложна емоционалност. Стоян обаче обясни, че Илияна е родена на 8 април, което означава, че е зодия Овен.

Тази тема отвори интересна астрологична линия в епизода, особено на фона на това колко противоречиви чувства изпитва Стоян към Илиана.

Жените Скорпион

Според традиционната западна астрология жените Скорпион са известни със своята дълбочина, интуиция и емоционална интензивност. Астролози от The Astrological Association и публикации в Astro.com често описват Скорпионите като хора, които трудно допускат някого до себе си, но когато го направят – са изключително лоялни и страстни. Те често са възприемани като „трудни“ партньори именно защото търсят абсолютна честност и дълбока емоционална връзка.

Снимка: Филип Станчев

Жените Овен

Овните, от друга страна, се свързват с импулсивност, директност и силна независимост. Според астрологични анализи на Cafe Astrology и Astrology.com дамите Овен обикновено са уверени, енергични и не се страхуват да преследват това, което искат. Те са лидери по природа, но могат да изглеждат нетърпеливи и избухливи, когато нещата не се развиват според очакванията им.

Любопитното е, че астрологичното съчетание между мъж, който търси сигурност, и жена Овен често е описвано като силно, но бурно – с много химия, много сблъсъци и динамика. Докато жена Скорпион може да предизвика мъжа на дълбоко емоционално ниво, жената Овен по-често го предизвиква чрез действие, темперамент и непредвидимост.

Въпреки всички техни моменти на близост в предходните епизоди, след неговото изчезване, Илияна продължи напред и се сближи с новия ерген - Гатев.

Те определиха случващото се като своеобразен тест за отношенията между сина им и Илияна – изпитание, което може да се окаже или голям проблем, или нова възможност да процъфтят отношенията им.

Най-трудният разговор тепърва предстои.

