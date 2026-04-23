Докато Стоян търсеше себе си из екзотичните плажове и слънчеви пейзажи, много неща в "Ергенът" 5 тотално се промениха! Жените в имението обаче не спряха да се интересуват от състоянието му и бяха искрено притеснени за него. Те решиха да му запишат емоционални и болезнено откровени признания, а той едва не се разплака, щом ги чу.

"Пожелавам ти да намериш пътя към себе си - всичко след това ще бъде леко и лесно"

Това беше част от посланието на Пламена към Стоян, която призна, че в първия момент, когато го е видяла, е помислила, че той е изключително уверен. После е разбрала, че всъщност е едно чувствително и ранимо момче, което преживява нещата много силно. Тя му пожела да извърви пътя към себе си, да не се отказва и да не приема жените "като белег" по егото, а като възможност за израстване и вътрешна промяна. С думите си, Пламена сякаш успя да му вдъхне спокойствие.

Всички момичета бяха позитивно настроени към Стоян, пожелаваха му да се справи с вътрешните си конфликти и го уверяваха, че всичко ще е наред. Само една дама се разграничи от милите приказки. Тя отново бе студена, категорична и дистанцирана. Разбира се, това е Симона - журналистката, която винаги успява да смрази Стоян с думите и поведението си. Да го натисне там, където най-много боли и да го провокира. За добро или зло, понякога точно такава провокация е нужна, за да се случи голямата трансформация на личността.

"Аз няма да бъда позитивна, като всички останали. Негативните неща, които съм говорила за теб са верни, но по-добре да чуеш истината, макар и да боли, вместо лъжата", категорична беше Симона.