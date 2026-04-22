Крис от "Ергенът" е на среща с Татяна и Гориция и им е приготвил изненади. Шриланкската музика и традиция от улицата. Никой обаче не знае какво точно ги очаква! И това е най-хубавото.

А по улиците на Шри Ланка може да се видят и опитат много интересни и нестандартни неща. Традиционната музика на Шри Ланка е уникална смес от древни ритуални ритми, индийско влияние и колониални следи. Тя е дълбоко свързана с танците и будистките традиции на острова.

Снимка: Филип Станчев

Когато срещат група музиканти на улицата, макар да не познават музиката, Гориция, Татяна и Крис се впускат в луди танци.

Снимка: Филип Станчев

"Въобще не знаехме как се танцува на тази музика, но Гориция го определи като шриланкски кючек, затова спазвахме този стил", споделя Татяна.

"И оркестър имам и две мадами…" - доволен е Крис.

„Две блондинки на цената на една. Аз съм скъпата!“, през смях казва Гориция.

И тримата потанцуваха и се смяха. Момичетата дори съжалиха, че не са взели рупии, за да лепят на челото на Крис.

Снимка: Филип Станчев

Всичко най-интересно за "Ергенът" четете в рубриката "Ергенът - сезон 2025".